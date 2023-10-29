性病｜泌尿科醫生揭3類人最易感染梅毒　輸血都係傳染途徑之一

若沒堅持安全性行為的話，就會讓自己大大的暴露在感染特定疾病的風險之中，台灣泌尿科醫生揭露，梅毒（Syphilis）是由梅毒螺旋體 （Treponema Pallidum）的病菌所引起，特別喜歡攻擊以下3種族群。



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台灣泌尿科醫生施冠偉在社交平台衛教，受梅毒感染之人隨著病毒侵襲的時間長短而出現生殖器潰瘍、手掌腳掌有紅斑、類流感症狀等，每一階段皆有其特性。

施冠偉表示，就醫後，除了典型症狀之外，主要可以靠抽血檢查來鑑別梅毒，一旦梅毒進入到身體，身體會產生一連串防禦反應生成抗體，當驗血結果裡驗出梅毒的抗體，就要當心了。

如果把性傳染病想成一個戰隊，梅毒可說是其中的「Top Gun」，不論世界各地都是性病中相當常見的，尤其現在網路盛行，交友軟體、社交軟體的用戶大增，傳播範圍已不受侷限。根據台灣衛福部的傳染病數據，感染人數從2020年的8800人上升到2022年的9707人，逐漸逼近破萬大關，日本更在去年首次突破萬人感染梅毒的紀錄，需嚴謹以待。

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施冠偉指出，梅毒主要透過危險（無套）性行為，接觸到患者體液、血液、分泌物而感染，因此共用針頭、輸血也是傳染途徑之一。梅毒有垂直傳染的特徵，孕婦透過胎盤將梅毒傳給胎兒，使得下一代有先天性梅毒，嚴重甚至會導致早產或新生兒死亡。

至於梅毒喜歡哪些人？以2018年的資料來分析，感染梅毒的人之中男性就佔了82%，可見梅毒對男性的殺傷力很強。另外，以25至39歲（44.5%）性生活活躍的年齡層為最主要的感染目標，地區層面台北市奪冠。

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一、不愛戴安全套的人們：即使安全套不能100%讓你得到免死金牌，但可以有效降低你得到梅毒的機率，除了梅毒之外連同其他性病（愛滋、淋病…）一起預防。有那層膜隔絕直接的肌膚之親，還是很重要。肛X、口X等不常用安全套的行為也算在危險因子中。

二、和梅毒病患發生性關係：當你和梅毒帶原者發生性關係，病菌很高機率會透過黏膜接觸到帶有病菌的體液、分泌物然後竄入體內而感染。

三、多重性伴侶/開放性關係：不管是同時有多個性伴侶或是頻繁更換性伴侶都是危險的。你無法確認那麼多性伴侶過往的接觸史和把握每個人的身體狀況，有些人甚至會隱瞞病情，因此建議盡量單純的性關係就好，避免陷於風險中。

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