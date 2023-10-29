郭書瑤「緊身裙開大窿」日本街頭派福利　主動出擊卻遭小鮮肉冷待

女神郭書瑤日前一打六，成「最暖心女藝人」，單槍匹馬帶6名員工飛往沖繩員工旅遊。



讓她最難忘的是還碰到豔遇，只不過「妹有情、郎無意」，在沖繩街頭邂逅小鮮肉，忍不住主動出擊，卻遭冷漠以對。

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原來對方是個3歲的日本小男孩，完全不解女神風情。

為何會有這趟沖繩之旅？郭書瑤打趣說是中了經紀人「激將法」，「因為經紀人說我都沒帶她員工旅遊過，所以就計畫了這次旅行！」。

其實瑤瑤和團隊感情相當好，她心裡原本就有盤算要好好犒賞大家，剛好經紀人撒嬌，就促成了這次的員工旅遊！

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郭書瑤這趟沖繩旅行，每天大走兩、三萬步，因此身材沒有因放風大快朵頤而發胖，她每日大啖沖繩料理，配上她最愛的沖繩黑糖、辣椒，還不忘為員工做早餐，在民宿下廚親做日式漢堡排加白飯，餵飽大家！

即將進TVBS新劇組《完全省錢戀愛手冊》前，郭書瑤笑說這是趟收心之旅，對和子閎合作，讚他：「是個很令人放心的對手，開拍前會自發性花時間，一起討論彼此如何表演，磨合默契。」

此外，國際手遊《傳說對決》迎接七週年慶，也相中郭書瑤合作七週年單曲《要不要》。

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