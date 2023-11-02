圍棋女神黑嘉嘉兩姊妹顏值一樣高　家姐黑萱萱密實打扮難掩好身材

人氣美女棋士黑嘉嘉擁有混血外型與高人氣，不管在台灣還是日本都深受大眾喜愛。而她其實還有一位同樣也有高顏值的姊姊「黑萱萱」，姊妹倆過去也曾多次一同現身展現超甜姊妹情。最近黑萱萱就分享了自己前往日本旅遊的美照，只見她換上全身透膚的白色裝扮，儘管全身包緊緊但火辣感卻絲毫不減，讓粉絲笑稱：「這系列應該又是妹妹別看的風格了！」



黑萱萱美照連發

黑萱萱比黑嘉嘉大 2 歲，而她也同樣有著一張甜美混血外表。最近公開的出遊照片發現她到訪日本茨城縣常陸那珂市的國營常陸海濱公園遊玩，在一大片轉紅的大自然風景中更加顯得美麗動人。而她也留言詢問粉絲背後風景是否為波波草。不過粉絲依然被她超火辣的身材給深深吸引，高喊「太美了吧，有夠會拍」、「明明包緊緊，但是有夠辣」

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據悉過去黑萱萱也曾大方分享自己換上泳衣的黑白美照，在朦朧感十足的襯托下美度更破表。不過似乎也因為太辣，讓她在文字中還調皮標註「妹妹別看系列」釣出黑嘉嘉趕緊回應「呃…可以把衣服穿好嗎」不過寵妹心切的她，有粉絲詢問是否可以讓黑嘉嘉有樣學樣？她則立刻拒絕。黑萱萱也曾透露跟妹妹個性完全不同，若不是姐妹的話，大概也不會是朋友。但也因為這樣的緣分，顯得更加珍惜。

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