孫芸芸女兒被封最美富二代　廖思惟公開42公斤餐單：甜品在早上食

孫芸芸女兒廖思惟遺傳自媽媽的美貌和姣好身材，有著「最美富二代」封號！真正白富美說的就是她~無論是穿搭、愛用手袋或彩妝保養，都成為網友追捧的對象！



近日廖思惟在小紅書公開了「我的一天吃什麼」，立刻成為熱搜！網友都在敲碗要她多po這類的分享！

廖思惟公開「我的一天吃什麼」

+ 9

廖思惟不只有著絕美臉蛋，一雙美腿更細得驚人！苗條好身材簡直跟媽媽孫芸芸是一個模子印出來！她的仙女身材讓所有人都羨慕，曾經公開過的真實體重42kg，更是女生都想達到的夢幻數字！實在太想知道她一天都吃些什麼了！因應網友敲碗，小仙女這就來公開了她的一日菜單！

1. 一日二餐

近日廖思惟在小紅書連續2篇發文公開一日菜單，其實可以看出一些廖思惟的飲食規律，例如她一天只吃2次正餐，早午餐會有炒蛋、麵包、牛油果，晚餐則是一大盤煙燻三文魚沙律，餐與餐之間會吃水果盤，也會吃些小零嘴如朱古力，減肥還能吃甜食，是相當人性化的飲食！

同場加映：豐胸減副乳｜7個胸部按摩手法教學 通乳腺、淋巴且令胸部更集中（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2. 最愛牛油果和雞蛋

廖思惟說：「我每天吃的東西不一樣，但份量差不多這樣。」雖然食物不同，甚至她也會吃排骨燉湯之類的美食，但餐盤裡最常見的減肥固定班底，就是牛油果和雞蛋！這點應該是學習自媽媽孫芸芸，孫芸芸也曾大推過減肥就要吃牛油果！擁有身體所需的優質不飽和脂肪酸，對肌膚、頭髮都有好處，最棒的是能延長飽腹感，不易感到飢餓！但小編提醒牛油果也不能吃多，一日約半顆的量即可。

3. 氣泡水飯前喝

廖思惟曾說過自己最討厭喝白開水，大部分都會喝氣泡水來取代，其實氣泡水也是相當健康的減肥首選！既有氣泡口感、又0熱量，加點檸檬汁就非常好喝！不只比手搖飲更健康，若飯前喝氣泡水，也能增加飽腹感，減少進食量。

同場加映：減肥｜10大抑制食慾的食物及飲品 瘦身專屬零食 增飽腹感減口痕（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

4. 甜點零嘴白天吃

在廖思惟分享的「我的一天吃什麼」中，可以發現她也是個愛吃零食的小姐姐~餅乾、馬卡龍、朱古力、波板糖都沒少過，吃甜食還能維持好身材，真的很強！其實這裡有個小秘訣，就是甜點要放在白天吃，讓身體有更多時間去消耗熱量！加上她平常飲食多半是少油少鹽、不烤不炸的沙律，所以吃一點點甜甜~也沒關係啦！

延伸閱讀：

疏通、去淤、生津！柳燕親授韓國宮廷「淋巴引流手法」，3步驟讓肌膚Q彈生水

【本文獲「TVBS」授權轉載。】