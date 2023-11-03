「啦啦隊林志玲」泰國旅遊豪晒身材 性感泳裝設計讓一位置更吸睛
撰文：COOL潮流生活網
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擁有「啦啦隊林志玲」美譽的游游，以亮麗外型和溫婉氣質獲得粉絲喜愛，近日她飛往泰國曼谷度假，在酒店泳池拍下一系列性感美照，中門大開的泳裝設計讓豐滿上圍成為吸睛焦點，深邃事業線令人心癢癢！
外型游游曬出性感泳裝照
外型嬌美清新的游游（游涵君），身材玲瓏有緻，曾被封為「逢甲林志玲」、「啦啦隊林志玲」，過往曾是中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員，卻在今年春季離開了擔任近4年的岡位，轉而投入桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew 。游游近日在Instagram釋出在國外度假的泳裝照，妖嬈體態令人驚艷不已。
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被眼利粉絲發現所在位置
人在國外度假的游游，在IG發表感想：「第一次穿泳裝跟路上行人駕駛對視！現場真的 super 近車水馬龍，超有幽默感啦！而且出國前嚷嚷不想拍照要好好放鬆，結果看到飯店泳池還是受不了誘惑了，完全為了拍照可以早起化妝。」被眼利粉絲揪出所在位置位於泰國曼谷， 游游也默認回應：「超好玩。」
泳裝挖洞設計美乳呼之欲出
游游穿著黑白相間的繞脖式泳裝，胸前中心的挖洞設計讓美乳呼之欲出，令人看得好害羞！腰間也做出挖空剪裁，一轉身露出雪白美背，屁股的微笑線同樣養眼，游游白皙亮眼的牛奶肌簡直零瑕疵，被大讚整個人真的是美翻了！
窈窕曲線獲得廣大讚美
在這一系列泳裝美照的最後，游游半臥式側倚在泳池邊，凹凸起伏的身材曲線相當誘人，讓粉絲們紛紛大讚：「游游真辣」、「太美了」、「美女身材太辣了」、「游游好漂亮」、「我愛妳游游」、「真心覺得游游真是亮眼迷人呀！」。
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