奧斯卡主持恥笑韋史密夫靠掌摑封帝　安德魯加菲尷尬表情變Meme圖

【奧斯卡2023／楊紫瓊】第95屆奧斯卡（95th Academy Awards）今（13）日稍早揭獎，第3度擔任主持人的Jimmy Kimmel，在頒獎典禮開頭，他馬上調侃去（2022）年韋史密夫（Will Smith／威爾史密斯）的掌摑事件，並開玩笑說：「如果展現任何暴力舉動，你就會拿到小金人。」逗得台下歡聲不斷。



【圖輯】韋史密夫怒摑基斯洛克逐格睇👇👇👇

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去年頒獎人基斯洛克（Chris Rock），開韋史密夫老婆的玩笑，讓韋史密夫怒得走上台賞基斯洛克巴掌，隨後，他以《王者世家》（King Richard）稱帝並在台上致詞長達19分鐘。今早，本屆主持人Jimmy Kimmel就抓到機會對此開玩笑，諷刺說道：「如果在場的任何人有暴力行為，你就會奪得最佳男主角，加上19分鐘致詞的機會。」

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接著，他點名台下曾出演動作片的影星，包含楊紫瓊、《洛奇外傳：王者之後》（Creed）系列主演米高B佐敦（Michael B. Jordan）、「二代蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）等，尤其安德魯加菲被攝影機拍到露出尷尬笑容，畫面掀起網上瘋傳，更有人將其做成「Meme圖」。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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