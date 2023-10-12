韋史密夫妻子驚人爆料：早在2016年已經分居

55歲的荷里活男星韋史密夫（Will Smith）去年在奧斯卡頒獎典禮上，因不滿妻子Jada Pinkett Smith遭到嘲笑，上台掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），事件震驚全球觀眾。 但Jada Pinkett Smith在10月11日播出的專訪片段中透露，她與韋史密夫其實自2016年就已分居。



52歲的Jada Pinkett Smith在美國國家廣播公司（NBC）專訪的預告片段中稱，早在奧斯卡掌摑事件前，她與丈夫在2016年已經分居，過著「完全不同的生活」，「在2016年時，我們已累到不想再試。」但她保證永遠不會離婚，「我認為，我們都還停留在認為對方應該是什麼樣子的幻想中。」

3月27日，美國加州洛杉磯（Los Angeles），奧斯卡頒獎禮上韋史密夫（Will Smith）掌摑基斯洛克（Chris Rock）。（Brian Snyder／路透社）

主持人問到為何選擇隱瞞分居消息，Jada Pinkett Smith稱：「只是還沒…準備好」，而且「我們仍在試圖弄清楚如何身處兩人之間的伴侶關係」。

這次採訪是為Jada Pinkett Smith將於下周推出的回憶錄《Worthy》作宣傳，她在書中披露婚姻狀況，表示雖然兩人在技術上還沒有離婚，但兩人已經不再浪漫地在一起。

3月27日，美國加州洛杉磯，Jada Pinkett Smith與丈夫Will Smith一同出席頒獎禮。Jada數年前開始受斑禿（俗稱「鬼剃頭」）困擾，後來索性剃光頭髮。（Chris Pizzello／美聯社）

在同日發表的《人物》（People）另一篇採訪中，Jada Pinkett Smith證實，由於掌摑事件，令韋史密夫被禁止踏足奧斯卡頒獎禮10年。她告訴該雜誌，和許多觀眾一樣， 「我當時想，『威爾不可能打他。』」直到她丈夫回到椅子上，她「甚至意識到這不是一個短劇」。