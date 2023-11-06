王力宏玩「吃播」品嚐一北京地道美食 一試即刻面容扭曲：很酸！
撰文：中天新聞網
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王力宏經歷離婚官司風波後，近日如火如荼在各地準備巡演。日前他飛往北京欣賞攝影展，當起「吃播博主」品嚐當地美食，當嘗試喝「豆汁」秒變臉，如今影片曝光。
歌手王力宏自今年底開跑的《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》世界巡迴演唱會，近日他趁著演唱會空檔，把握時間到北京知名餐廳品嘗道地美食，他在自己的微博發佈影片，從中可看到，他點了滿桌子食物，其中包含燒餅、牛肉鹹燒餅、焦圈，甚至還有出名的「豆汁」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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王力宏初次體驗喝豆汁，在喝下第一口之後，他臉色瞬間扭曲大變：「前面那一剎那有點強欸」，在嘗試第二口之後，接著說：「蠻多醋，很酸」，直到第三口才似乎有點適應：「沒那麼酸了，是綠豆吧，我第一次喝，來北京那麼多次，第一次喝到豆汁」，看到王力宏的舉動後，工作人員也驚訝表示「你能喝這麼多口，超厲害」，王力宏只尷尬地笑了幾聲。
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