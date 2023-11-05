黃偉晉香港演唱會一原因「開騷前鬧粉絲」：還要教你們怎麼做人？
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
人人竹手黃偉晉昨（4）日起一連2天，在香港胡李名靜體育館舉辦「CREALIFE」演唱會，不過開唱前夕他心情不美麗，全因粉絲卡位掀亂象還各說各話，甚至私訊他社群投訴，鬧得相當不愉快，讓他氣得開唱前發文大罵。
黃偉晉難得在香港舉辦個唱，不少粉絲為了更靠近偶像，拿著折疊椅、野餐墊等物品，提前到胡李名靜體育館外卡位。他第一時間就喊話粉絲快點收起來，但粉絲表示卡位有經主辦單位同意，都有顧著東西，只是離開吃飯休息，卻有其他歌迷發現，提前卡位的歌迷前一晚在酒吧玩樂，根本不在場，更指黃偉晉此舉會造成香港歌迷不滿，同時也會造成粉絲間對立。
【圖輯】點圖放大看更多黃偉晉IG靚相👇👇👇
+30
面對粉絲間的紛爭，黃偉晉在IG社群開炮：「自己做什麼自己擔，粉絲行為偶像買屁單？現在起，把這句話從你們人生給我，刪掉！少在那邊情勒藝人了自己做什麼事自己擔！待人處事你爸媽跟學校都有教，我還要教你們怎麼做人？當我是你們再生父母是不是。」
他不滿表示：「最討厭那種，看到誰的粉絲不ok就要嗆藝人的言論，還是一句，甘我屁事！真的不是沒有提醒過，是都講過了好嗎！反正礙到別人就是不對但羅生門各說各話你們自己解決！晚上給我來聽歌就對了吵死了！要吵聽完繼續吵我幫你們加油！」不少歌迷也留言要他別生氣，更呼籲大家別做不理智的歌迷。
以巴衝突｜黃明志為難民發起資助計劃 IG帖文每1000個讚捐1美金小哥哥艾理拍攝性愛片藏無限商機 前AV導演揭台灣色情產業鏈內幕昆凌專訪｜30歲由內到外散發自信美 一句話洩露與周杰倫造人大計圍棋女神黑嘉嘉兩姊妹顏值一樣高 家姐黑萱萱密實打扮難掩好身材甄珍消失一年就劉家昌連番指控受訪 借舊作台詞回應：善惡終有報陳昇回應性騷擾事件自認「蠢叔叔」：第一時間比較對不起我的團員
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】