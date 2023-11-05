黃偉晉香港演唱會一原因「開騷前鬧粉絲」：還要教你們怎麼做人？

人人竹手黃偉晉昨（4）日起一連2天，在香港胡李名靜體育館舉辦「CREALIFE」演唱會，不過開唱前夕他心情不美麗，全因粉絲卡位掀亂象還各說各話，甚至私訊他社群投訴，鬧得相當不愉快，讓他氣得開唱前發文大罵。



黃偉晉難得在香港舉辦個唱，不少粉絲為了更靠近偶像，拿著折疊椅、野餐墊等物品，提前到胡李名靜體育館外卡位。他第一時間就喊話粉絲快點收起來，但粉絲表示卡位有經主辦單位同意，都有顧著東西，只是離開吃飯休息，卻有其他歌迷發現，提前卡位的歌迷前一晚在酒吧玩樂，根本不在場，更指黃偉晉此舉會造成香港歌迷不滿，同時也會造成粉絲間對立。

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面對粉絲間的紛爭，黃偉晉在IG社群開炮：「自己做什麼自己擔，粉絲行為偶像買屁單？現在起，把這句話從你們人生給我，刪掉！少在那邊情勒藝人了自己做什麼事自己擔！待人處事你爸媽跟學校都有教，我還要教你們怎麼做人？當我是你們再生父母是不是。」

他不滿表示：「最討厭那種，看到誰的粉絲不ok就要嗆藝人的言論，還是一句，甘我屁事！真的不是沒有提醒過，是都講過了好嗎！反正礙到別人就是不對但羅生門各說各話你們自己解決！晚上給我來聽歌就對了吵死了！要吵聽完繼續吵我幫你們加油！」不少歌迷也留言要他別生氣，更呼籲大家別做不理智的歌迷。

面對粉絲間的紛爭，黃偉晉在IG社群開炮。（截圖）

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