林心如罕曬性感「47歲著Deep V開到落肚臍」不排除幫霍建華拍劇
撰文：聯合新聞網
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林心如接受「Bella儂儂」雜誌訪問時嘗試各種風格造型，包括身穿誇張的oversize西裝配球鞋，一翻頁又是胸前火辣開深V到肚臍，猶如她在演藝圈求新求變。近幾年製作人身分相當成功，她形容：「不想被限制住自己可以演什麼戲，那為什麼不自己創造機會呢？」
林心如很感謝當自己決定開始作戲，總是有最專業的團隊，總是可以找到對的人來做對的事。當了十幾年的製作人，林心如從不作重複的作品，對作戲的品質也愈來愈挑剔。
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今年下半年，林心如也繳出漂亮的成績單，首度完全擔任製作沒參與演出的《有生之年》已經在收視上擄獲許多好口碑，她也坦言，第一次可以已完全跳脫劇中的角色，完全以製作人的視角來決定一切，看得會更全面、更宏觀。至於是否有打算替老公霍建華量身製作戲劇？她覺得只要有適合的劇本、角色與團隊，一切就會水到渠成。
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