47歲林心如自爆不敢一個人睡覺　嫁霍建華7年洩一習慣曲線放閃

女星林心如近年在台灣製作戲劇、實境節目獲得好評，最近又在新陸綜《我們的美好生活》露臉。她和大陸藝人謝娜、楊紫是節目常駐嘉賓，3人聊天打開話匣子，並意外脫口「我不敢自己睡」。



《我們的美好生活》到鄉村出外景，將老房改造成民宿，由3位當紅女星擔任「合夥人」固定登場，每集邀請不同嘉賓一起體驗田園生活，成為一大看點。林心如與謝娜、楊紫坐在沙發聊天，聊到晚上怎麼分配房間睡覺，楊紫、謝娜提議一人一間，她隨即說道「一人一間啊，我不敢自己睡」，謝娜緊接著問「妳每天晚上都是兩個人睡的嗎」，她思考了幾秒鐘笑了出來，回答道「最近一個人睡，出來我有一點，太久沒拍戲了，太久沒住外面了，比較沒安全感。」

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林心如2016年與霍建華結婚，並育有一個女兒小海豚，夫妻倆為陪伴孩子成長，老公直到今年才點頭接演陸劇《玫瑰故事》，預計11月中旬殺青。而她手頭製作的戲劇接連敲定播出，又接陸綜《我們的美好生活》，據陸網消息，該節目在一個月前就已經開錄，夫妻倆雖然都在大陸工作，但仍相隔兩地。

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