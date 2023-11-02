陳昇回應性騷擾事件自認「蠢叔叔」：第一時間比較對不起我的團員

陳昇7月捲入#MeToo性騷擾風波，形象大受影響，當時他未出面回應，僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今（2）日陳昇出席演唱會售票記者會，他在台上提到在創作新專輯《望鄉》時，一度因為性騷擾風波受影響：「突然冒出情緒性問題，讓我有點不知所措。」並感謝當事人：「 要謝謝這樣的妹妹一巴掌把我人設打回5、60分。」



陳昇前陣子遭設計師指控性騷擾，他未對指控做出回應，老婆則在他7月演唱會時上台獻吻，以行動力挺他。他今針對性騷擾回應：「這個是很典型的蠢叔叔、做了一張蠢專輯、在蠢會議裡面講了一堆蠢話，造成了一堆蠢問題。」

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他說：「我常想到日子過得得意忘形，就像我刮鬍子沒有弄得很乾淨，自信滿滿出門時，總有人盯著你看。我有時候要謝謝這樣的朋友，來提醒或左右你，該在什麼年紀講什麼話。」

他感謝當事人：「謝謝貴人朋友，在我這年紀提醒我，我老覺得我還是2、30歲的rocker，謝謝提醒我不要再練肖話（台語，意即「亂說話」）、說話要適當。」

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他也坦言：「我第一時間比較對不起的是我的團員，我跟他們講我好像都對你們這樣（指言語騷擾），你們怎麼都沒反應給我。他們只差沒有說『因為我們要生活啊』。」他說自己的大頭症就是這樣來的：「I am really sorry，還好來得及，如果老天給我10年8年，我要證明我是一個好人。」

在新專輯和他合唱的音樂人蕭言中也有關心他性騷擾風波，但對方最近因癌末住院，他聯絡不上，陳昇當場喊話希望有人知道蕭近況的人可以告訴他。陳昇也說今天來之前「家人很擔心我放大砲，我今天吃了很多強心丸。」提到性騷擾：「今年發生很多不知道怎麼回事的事，作為一個創作者，任何壓力都不能浪費，但當時我歌已經做完了，我把情緒轉換成圖畫。」他12月將辦畫展，展出下半年的心境。

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