DJ SODA慘遭揉胸強抱收2男1女道歉信　終達成無涉及金錢賠償和解

韓國性感女神 DJ SODA今年8到日本大阪參加音樂節活動，自曝下台與觀眾互動時遭揉胸強抱，引起軒然大波，主辦單位發聲譴責，表示要抓出犯人並提告，隨後有2名男子透過影片承認犯行並致歉，並主動到警察局自首。



而綜合日媒報導，DJ SODA一案除了自首的2男，還有一女子涉案，不過DJ SODA已與3人和解。

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DJ SODA經紀公司 Eight Bulls Corporation 與活動主辦方 TryHard Japan 聯合發聲明，表示DJ SODA收到了3名涉案人的道歉信，確認他們有深刻反省，所以原諒了對方，並達成無涉及金錢賠償的和解，TryHard Japan也隨之撤銷指控。

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