台性感女星美國自駕遊跣胎險墮崖　死過翻生IG還原恐怖過程

台灣「愛美女神」成語蕎身材火辣，卻擁有天然呆傻大姐性格，有因為亮麗外型神似佩岑有著「小侯佩岑」的封號。近來她到阿拉斯加旅遊，驚爆差點掉下山崖的危險過程。



成語蕎最近到阿拉斯加旅遊，在IG上分享當地風景，不料10號卻分享一張休旅車卡在樹旁的照片。她表示，自己當時在費爾班克斯（Fairbanks），由於地居住的人少，對外交通不便，因此選擇租車自駕。近來遇上冬天下雪陸地濕滑，到當地才第二天就遇上車子跣胎，幸好只撞上路旁的樹擋住，否則恐怕連人帶車滑落山崖，事後回想起驚悚過程心有餘悸喊：「非常慶幸人平安無事！」

【圖輯】點圖放大看更多成語蕎IG靚相👇👇👇

+ 30

成語蕎還原當時情況，表示車子撞上路邊術後便無法移動，她只好下車徒步走回住宿地，途中天氣寒冷她還被凍到鼻水狂流，一路走了近20分鐘後遇到好心婦人幫忙送她到住處，她感動直呼：「這裡的人真的超級好！除了風景美～人心更美，謝謝那位阿拉斯加善心的阿姨」

此外，成語蕎初訪訪阿拉斯加也對當地美景讚不絕口，表示當地風景宛如仙境：「第一次來就愛上，美景真的太美，好像走進童話故事書裏。」

【圖輯】你認為成語蕎與侯佩岑相似嗎？點圖放大看更多侯佩岑IG靚相👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

林襄遭友人背後捅刀 罕發文吐心聲「為什麼會這麼恨我？」

蘿莉養成計畫？37歲男星岩井勇氣宣告娶19歲女星 「初見女方才13歲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】