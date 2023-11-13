台灣Show Girl「遭男友狂毆扯髮拖行」畫面瘋傳　頭往地撞極殘暴

在網絡上擁有1.3萬名粉絲追蹤的台灣展場模特兒小薇，日前傳出遭男友暴打、扯髮拖行！



據了解，兩人先前感情出現問題，因此相約到台北市松山區一間餐酒館想談談，殊不知講沒多久男友就生氣失控，出拳朝小薇臉上猛打、出腳踹，甚至還扯著她的頭髮於地板上拖行，過程長達近2分鐘，小薇都無力還手。

對此轄區派出所表示尚未接獲民眾報案，不清楚確切糾紛狀況，但小薇初步回應將會提告。

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上個月15日凌晨4點多，小薇和男友相約在南京東路五段這間餐酒館見面，當時店家已經打烊，店內也只剩他們兩人，但才講沒幾句就吵了起來。

這時男友竟抓狂似的出拳朝小薇臉上、身上毆打，導致她無力反抗倒地，男友這還沒完，繼續出腳朝她腹部踹，甚至還一把抓起小薇的長髮把人拖到角落，一度將頭往地上撞，手段相當殘暴。

事發第一時間小薇並未報案，因此轄區派出所並不知情，直到今日（13日）該餐酒館內監視器流出，整起暴力事件才就此曝光。

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警方針對這部分展開調查，但因當時雙方爭執地點位在私人店家內，因此無法強制依法辦理，須由當事人主動報案提告，並決定是否聲請保護令。

對此小薇今（13）日上午僅以文字暫時回應，承認是影片中當事人，並表示後續將提出相關告訴。

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