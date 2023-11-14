祈錦鈅生B喊唔停「無時無刻都想哭」自嘲太感性　一句話搞喊網民

祈錦鈅日前去加拿大待產，9號順利產下女兒Isabella，並在社群平台分享生產艱辛過程，產後火速回家坐月子，近日也在社群分享育兒近況，驚揭無時無刻都想哭。



祈錦鈅近日在IG分享育兒日常，坦言雖常睡不飽但卻甘之如飴，卻也自嘲感性過度，照顧女兒時常哭個不停讓一旁老公看傻眼：「可能是身體激素還在調整，每天也真是夠感性的，看到她笑也想哭看到她哭也想哭，驗血糖那個針像是刺在我心上，每擠一滴血我眼淚都瀑布般的流。」

【圖輯】點圖放大看更多祈錦鈅IG靚相👇👇👇

+ 51

祈錦鈅也感性表示，在女兒身上看到未來的光芒：「在我希望能成為妳的避風港，讓妳在愛中茁壯成長，同時我也將學習如何抱緊妳又何時放手，讓妳自己每一步一腳印的走出自己的夢想。」

此外，她還向女兒喊話，感謝女兒選擇了她：「我會把握妳黏著我的日子，然後等妳有一天跟我一起唱歌逛街大聊八卦，如果妳想，我會好好的陪伴支持妳做所有的事情，我要當妳最像姐妹的媽媽，也要當妳最好的朋友，只是有時候可能會有點兇。」一席話讓網友們相當感動。

延伸閱讀：

孫女被說是余苑綺回來了 余天哽咽：不要再提她

揭露「台灣好媳婦」佩甄真面目！黃鐙輝全說了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】