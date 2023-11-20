福原愛拍新片洩真實行蹤 Hashtag6字破除移居新加坡謠言
撰文：聯合新聞網
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昔日「乒乓球CP」福原愛與江宏傑離婚後官司仍持續進行，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，希望福原愛可以遵從法院判決。
但她自從在7月27日發出聲明便在公眾目光前消失，當時傳出她似乎要移居新加坡的謠言，直到最近返日開設了小紅書帳號才又回到大眾視野。不過日本媒體報導，若福原愛持續迴避，恐面臨最久長達20年的刑期。
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福原愛在上個月開通小紅書帳號，從微博、IG轉移陣地，不僅展示了一波中文、東北話證實中文實力仍在，也返回家鄉開箱平日愛用飾品跟粉絲們分享。她日前又再度上傳到東京晴空塔遊玩的影片，並Hashtag「在日本的生活」6字打臉移居謠言。
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福原愛在影片中用中文流利介紹，上晴空塔前她還稱「上來之前故意去上個廁所，怕我嚇尿了。」有趣的是，她帶妝又沒戴口罩，旁人似乎都未認出她來，大部分粉絲都讚她介紹得好，也開心看見她的近況。
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