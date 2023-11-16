愷樂傳離婚有意復出　沈玉琳全力支持戥佢唔抵：為何總是女生神隱

愷樂（蝴蝶姐姐）2020年4月底被爆當老闆羅志祥和周揚青小三，公開道歉後神隱至今，日前傳出嫁上海醫生，但未獲證實，如今再爆出她已經離婚，更有意回歸演藝圈。昨（15日）沈玉琳攜手許維恩出席《哈囉你有事嗎？》開棚記者會，他表示全力支持愷樂要復出，更心疼說：「為什麼總是女生要神隱？」



沈玉琳過去和愷樂多次合作，雖然沒到深交，但也算熟識，對於愷樂爆出離婚，他表示自己也是看新聞：「新聞真真假假也沒有得到證實，甚至她有沒有結婚都還是個疑問，何況是所謂的離婚這件事情，所以可能要進一步證實，可是你要等到當事人來證實我看也難。」

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至於愷樂傳出有意復出，沈玉琳表示全力支持，更不會排斥邀請她上節目：「因為過去大家在節目上也都合作得蠻愉快的，那我覺得當年那段往事，就過去就過去了嘛對不對，而且為什麼總是女生要神隱， 所以她如果願意復出，人都是要工作，人也要賺錢，站在我的角度一定是全力支持她的。」

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