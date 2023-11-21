大小S控「最強狗仔」葛斯齊勝訴 再澄清冇吸毒：從不做違法的事…
撰文：聯合新聞網
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大S徐熙媛、小S徐熙娣6月被黃子佼「毀滅式爆料」，指強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，大小S不滿名譽權受到侵害，提告求償400萬元（台幣），並要求在臉書刊登判決書。
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台北地方法院昨判決出爐，葛斯齊應賠償大小S各30萬元，共60萬元，可上訴。對此，大S經紀人剛回應：「法院已查清事實，熙媛與熙娣從不做違法的事，不認識販毒藥頭，更不存在吸毒行為，感謝司法還熙媛、熙娣清白。」而小S經紀人也表示：「我們不會做違法的事，希望以後大家不要再亂造謠！謝謝。」
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