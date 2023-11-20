林心如揭20年前曾做一手術後被醫生警告　壞習慣連個女都睇唔過眼

林心如擔任白內障衛教大使，19號她出席記者會分享關於靈魂之窗保健，透露兒時曾遇過曾祖母在70幾歲時做過白內障手術，近期也有其他家人經歷，自己在20年前則做過近視雷射手術，但因工作因素，長期在鎂光燈下，加上又是重度手機使用者，她表示已被醫生警告，且每半年就要檢查一次：「叫我要留意，以後可能有機會有白內障。」



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過去林心如在代表作《還珠格格》、與老公霍建華共演的作品《地下鐵》都演盲女，還曾被笑封是「盲女始祖」，但她坦言很害怕看不到的感覺，尤其她還是3C產品的重度使用者：「手機記錄我一天使用時間大概6~8小時，連按摩躺著都會用。」

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林心如雖想戒掉重度使用手機的壞習慣，希望在女兒面前以身作則，卻發現經常破功，反被女兒抱怨，於是她改變方法，進房間在黑暗中就不使用手機，也不用手機看劇，防止眼睛疲勞、老化，她表示每半年就會檢查一次：「每年也會做視野檢查來預防青光眼，平時也會補充葉黃素保護眼睛。」

提及在影集《此時此刻》中與林熙蕾打羽毛球，林心如球技明顯變好，而大牙（周宜霈）的老公阿廖師日前在臉書曬出與2人的合照，顯示原來2人找高手授課，林心如笑稱：「所以有上課真的有差，至少發球時，球拍不會掉，不會K到自己的頭。」

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