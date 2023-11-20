網紅白癡公主突曬「性感婚紗照」　網友讚：是薛凱琪跟秀英的結合

台灣百萬YouTuber「白癡公主」性格率性直爽，幽默不做作的形象深受許多粉絲喜愛，也曾幽默自嘲自己是「A減」，平日也喜歡透過社群平台跟粉絲們互動。日前她新上傳一系列AI美照，從A減秒變大胸讓粉絲看傻眼，另外還有孕肚照、婚紗照同樣也引起熱議。



「白癡公主」日前跟上AI美照熱潮，曬出許多合成照，其中有她笑容慈祥、手捧孕肚，也有穿著婚紗的空靈美照，另外還有OL、Y2K辣妹以及小女孩形象的照片。其中一張最讓人驚豔的是她變身大胸的辣照，鑲鑽的華麗禮服搭配盤起的頭髮，胸前渾圓雙峰更是吸睛。

按圖看清白癡公主AI美照！

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對此「白癡公主」發文寫道：「請告訴我這60元（台幣）沒有白花吧？AI照一秒讓我變大奶，順便附上幾張千變萬化的me」有粉絲一時搞不清楚狀況差點要留言恭喜，也有網友大讚像是薛凱琪跟少女時代秀英的結合。

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