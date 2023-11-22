邵雨薇結束愛情長跑嫁吳慷仁？突曬性感婚紗照　網民湧入IG恭喜

邵雨薇與吳慷仁交往多年感情穩定發展，外界不時催婚。昨日邵雨薇突然在社群PO出一系列性感婚紗照，讓網友以為她宣布結婚喜訊，紛紛湧入留言恭喜。



仔細一看邵雨薇是為廠商拍攝宣傳照，照片中她穿著低胸馬甲婚紗，在車上或坐或跑，姣好身材一覽無遺，性感絕美模樣吸引上萬名網友按讚。

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不少粉絲看了以為是婚紗照，紛紛留言恭喜，更tag吳慷仁說：「差點要說恭喜慷仁哥跟雨薇」、「嚇一跳，以為是婚照」，演藝圈好友也都來留言。

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