羽生結弦離婚懶人包｜冰王子娶中國妻？網絡烏龍傳聞原來錯唔曬！

最近，花樣溜冰王子羽生結弦突然宣佈離婚，這段婚姻只持續了105天。他在離婚聲明中表示，在婚後家人頻繁遭到媒體騷擾，為了對方的幸福無奈做此決定。「由於我的不足，沒法繼續保護伴侶和我自己，這讓我難以忍受。由衷懇請大家停止對我家人的滋擾行為。」



8月毫無徵兆突然宣佈結婚，就夠令人意外了。如今短短三個月，怎麼就離了？不僅是日本的粉絲們，連中國的Fanyu們（Fan of Hanyu，羽生結弦粉絲名）都吵翻了。「以羽生結弦的性格，能讓他做出這個決定，一定是發生比他描述的更惡劣的情況，而且是正在發生且不可控的危險行為。」這背後到底發生了什麼？

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01 與媒體的默契被打破

今年29歲的羽生結弦，在過去近10年中是真正意義上的世界男子花滑第一人。年僅19歲就實現了奧運會、世錦賽、大獎賽總決賽的大滿貫。

2018年平昌冬奧會奪冠，讓他成了有史以來第一位蟬聯冬奧男單冠軍的花滑選手，生涯共19次打破世界紀錄。另一方面，由於優雅的藝術氣質和俊美外形，羽生結弦在粉絲群體中有著超乎運動員之外的超高人氣，全球各地都有大批擁躉。

2022年7月宣佈退役不再參加比賽後，羽生開始以職業花滑運動員身份繼續冰上生涯。可以理解為他脫離了疲於競技的束縛，更能在藝術和商業方面揮灑自己的才華。人氣依然居高不下，巡演連連。也正是這樣的超高人氣，讓他成了媒體眼中的香餑餑，狗仔緊盯不放。

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羽生結弦從少年時期就以天才姿態被媒體關注，從小習慣了活在聚光燈下，經紀事務也是母親在打理，對他保護有加。他很明白自己的高人氣需要依賴媒體曝光，媒體的採訪需求他總儘量滿足，保持好冰上貴公子彬彬有禮的形象，雙方各取所需相處默契。但今年8月4日，因為突然宣佈結婚，這樣的默契和平衡被打破了。

在結婚公告中，羽生完全沒有透露另一半的身份，除了「這次，我，羽生結弦要結婚了」之外，都是一如往常的客套話，「今後會和支持我的各位一起，人生全力以赴」之類的。

人們對他的妻子一無所知，甚至開玩笑說「是不是和溜冰事業結婚了」。但八卦媒體並沒有就這樣放過他，開始了頗為執著的挖掘工作。

首先就是向羽生身邊的人下手，一一打探。很快，日本《女性週刊》從花滑相關人士處打聽到了重要消息，妻子以「圈外素人A子」為代號，出現在了小報的版面上，她比羽生大8歲，是一位小提琴演奏家。

狗仔們很快扒出了這位女性來自日本本州中國地區的山口縣，當時經過行銷號的草率搬運，國內甚至衍生出了「羽生結弦娶了個中國妻子」的無厘頭說法。

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02 狗仔的跟蹤有多可怕

不久後，「妻子」的身份就被曝光：36歲的末延麻裕子。她的家族是山口當地的富豪家族，經營著一家1918年創立至今的建築公司。父親是第三代社長，叔叔是東海大學的知名學者，經常會在電視節目評論席上露面。

末延麻裕子4歲開始學小提琴，高中大學都在音樂名校桐朋女高和桐朋學園大學音樂學部，少女時代就拿獎拿到手軟，畢業後成為專業演奏家。

去年年底，末延麻裕子突然退出了經紀公司，停下了一切個人工作，甚至在社交網站上清空了自己所有的演出視頻和工作過往。媒體分析稱，這些行跡如今回頭看，已經是在為當居家妻子做準備了，「放棄了從小努力的音樂事業，犧牲很大。」末延麻裕子與羽生結弦曾在2019年的一場花滑表演中同台，人們推測兩人就是當時擦出了愛的火花。

臭名昭著的《週刊文春》盯上了她，開始了一系列跟蹤，曝光了多張街頭偷拍照片，並且詳細地描述了這位女生居住環境細節，這顯然讓人很不舒服。「在各種媒體平臺上，我的伴侶和家人、相關人士都在遭受著誹謗、騷擾和未經允許的採訪、報導。在我們的生活空間，經常有可疑的車輛和人物徘徊，突然向人搭話。」

羽生結弦描述的這些場景，令人不寒而慄。末延老家山口縣的當地媒體網站，甚至以一種「當地人其實早就都知道了」的姿態，高調地將末延相關實名報導放在了「付費閱讀」的欄目裡。

有消息稱，在身份被曝光後，因為害怕再被無故騷擾，末延麻裕子硬是躲在家裡兩個月沒有出過門。

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03 光事業就忙不過來了

正如羽生在離婚公告中所說，同樣讓自己難以忍受的是，外界開始無休無止的猜測、誹謗和中傷，傷害從伴侶擴散到了整個家庭。例如有八卦小報言之鑿鑿稱，羽生從小就是個媽寶男，什麼都要聽母親的。

唯獨這次，媽媽「不承認這個妻子，不讓她進門」，羽生忤逆了母親，自說自話宣佈結婚，先斬後奏。還有謠言稱，他們「8月官宣結婚，9月產子」，妻子在家中不露面是為了照顧孩子。

「考慮到這種情況可能會持續下去，為了伴侶能擁有無拘無束的幸福生活，我們決定離婚。」羽生寫道。

「今後懇請大家停止對我的伴侶和相關人士，以及對我的家人和相關人士進行誹謗中傷、未經允許的採訪、報導等滋擾行為。」

另一方面，從羽生結弦近幾個月的公開活動來看，他甚至很難有完整的時間來陪伴妻子一同渡過難關。從賽場退役後，羽生其實相比以往更忙碌了。最近還在進行自己的公演，11月初剛完成了琦玉站的兩天高強度演出，接下來要去佐賀和橫濱。

在琦玉演出前後面對媒體時，他閉口不談妻子的事情，盡力做到了對她的保護。當時外界並不知道兩人已經走到了離婚邊緣，現在想來在他的笑容之下承擔了多少痛苦壓力。

此外，最近羽生在電視節目和品牌平臺的曝光密度驚人。作為代言人錄製與東和藥品社長對談的節目，和少女漫畫CLAMP合作繪本，雪肌精的新廣告一支接一支，為ANA和味之素的社媒拍舞蹈宣傳片，接受堂本光一的電視專訪，上周NHK還為他推出了新紀錄片……

要知道，這只是這一個月的工作量。如果是普通人，可能連睡覺的時間都沒有了。從更實際的角度出發，這也是為什麼近幾年來，越來越多日本明星在宣佈結婚時不透露另一半的身份資訊，多以「圈外人士」概括。

這些明星本來就是無暇顧家的大忙人，尤其是羽生這樣的轉型關鍵期，很難有精力來好好處理生活的麻煩事，妻子的痛苦無處排解，更易爆發矛盾。

「結婚三個月，本來這該是最甜蜜的時候，沒想到卻走到了盡頭，實在太讓人悲傷了。」看客們發出這樣的感慨，為羽生結弦感到難過。

那些在他宣佈結婚時哭得撕心裂肺的粉絲，如今也並不會因為他重回單身而快樂，只會抱有同樣的遺憾心情。羽生結弦才29歲，無論是愛情還是溜冰，未來都還有很長的路要走。