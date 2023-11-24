劉德華舊訪問陸網瘋傳　認粗心「當年忘記公佈婚訊」卻獲網民讚好

62歲劉德華出道逾40年，在演藝工作上一直是兢兢業業的，而且他自律的態度，更是演藝圈有目共睹，他和梁朝偉攜手合演新片《金手指》即將上映，當中有一幕動作戲他親自上陣，敬業程度讓人相當敬佩。近日有網友挖出他過去受訪的片段，被問到有無缺點？他的回應讓眾人大讚：「這情商太高了！」



近日有網友挖出過去參加央視的節目《開講啦》的節目片段，在場有女學生問劉德華是否有缺點？在場來賓先 是高呼：「華仔沒有缺點」，不過劉德華的回應卻讓人跌破眼鏡！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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劉德華聽完這個問題先是沒有正面回應，反而問起這位女學生對缺點的定義，「請問你有什麼缺點，你說出來聽聽，我再看看我的缺點」，女大學生則回說：「比如說，我非常的粗心」，華仔便說：「我也粗心啊！」一旁主持人撒貝寧好奇問劉德華：「最讓你難忘的一件粗心的事是什麼？」劉德華則先是想了一下便回答說：「我結婚忘記告訴你們」，答案引發全場掌聲，大讚劉德華的高情商。

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