劉德華老婆億萬富婆表妹白色黃金當飯食　極致奢華生活震驚網民

天王劉德華老婆朱麗倩出身富裕家庭,其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一,在陳志遠的眾多位子女之中,其女兒,有「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴最為出位。現年35歲的陳雪鈴年紀輕輕已幫父親打理家族生意井井有條,成為旗下大型商場的CEO,自己更經營不少副業,身家相當豐厚,更盛傳她身家高達30億港元。她不時在IG大曬名牌﹑坐私人飛機周遊列國。剛在今年1月初的時候誕下仔仔的她,一坐完月已急不及待坐私人飛機去玩,生活極之享受。

陳雪鈴生完B坐完月即坐私人飛機去玩。(chrystan_x@IG)

近日陳雪鈴一家四口就飛到香港與她的名人好友聚舊,她前日(14日)於社交網貼出與好友聚會的靚相,當中的包括林建岳女兒林心兒、以及仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯 (Carmen) 等名媛,眾人還為她補祝35歲生日,更訂造了一個以陳雪鈴至愛Hermès手袋為造型的蛋糕,可謂相當有心思。

陳雪鈴一家四口。(IG圖片)

陳雪鈴在聚會中跟好友盡享貴價美酒佳餚,當中最矜貴的可說是三大粒白松露。她以英文留言寫道:「Truffle & friends! Thank you all for making me feel like I’m 18 once again & @carmenyim for the sweet surprise!(松露和朋友們!謝謝你們讓我感覺自己又回到了 18 歲,感謝@carmenyim 給我帶來的甜蜜驚喜!)」白松露有「白色黃金」之稱,堪稱是全世界最昂貴的食材之一,相中可見,現場有侍應為她們的菜式灑上大量白松露薄片,多到舖滿了整碟菜式,儼如當飯食一樣,極盡奢華。不少網民都表示十分羨慕,有網民甚至驚嘆:「貧窮限制了我的想像」。

陳雪鈴剛度過了35歲生日。(ig圖片)

