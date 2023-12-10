2023年8部熱門古裝穿越陸劇推薦：田耕紀、一吻傾城、公子墨上香…

隨著2023年的來臨，古裝穿越劇再次成為陸劇市場的熱門選擇，從宮廷糾葛到仙俠奇緣，再到時空交錯的穿越故事，這一題材憑藉其豐富多彩的敘事和創新的劇情設計，持續捕獲觀眾的心！



接下來要為大家推薦2023年最廣受網友們好評的8部古裝穿越劇，一起來看看有哪些劇上榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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穿越古裝陸劇推薦1.《田耕紀》

《田耕紀》以其獨特的穿越與種田元素，贏得了觀眾的心，曾舜晞與田曦薇的精湛演技，以及他們之間的甜美化學反應，為這部輕喜劇注入了鮮活的生命力。這部劇不僅故事輕鬆療癒，適合消遣觀看，還擁有深入人心的角色塑造，使其在觀眾中形成了良好的口碑，並在豆瓣上獲得了高分評價。這「大眼CP」的甜蜜互動，更是讓人在追劇時樂在其中。

穿越古裝陸劇推薦2.《古相思曲》

《古相思曲》以其深情且新穎的故事設定，捕獲了觀眾的心。劇中穿越與命運交織的主題，加上主演們的真摯演技，共同編織了一出引人入勝的愛情故事。儘管演員知名度不高，他們對角色的深刻詮釋和劇集的高質感製作，使得這部劇在觀眾中口碑載道，並在豆瓣上獲得了令人矚目的高分評價。這部劇不僅故事感人，更是展現了製作團隊的精心打磨和對品質的堅持。

穿越古裝陸劇推薦3.《為有暗香來》

《為有暗香來》雖然開播時服裝化妝受到批評，但周也的高顏值和明顯的演技提升，成功轉移了觀眾的注意力，贏得了他們的肯定。加之劇中女主角的非典型人設—理智、直爽，避開了常見的戀愛劇套路，為觀眾帶來了新鮮感。劇情節奏快，宅鬥精彩，讓人看得津津有味。這些元素綜合作用，使得《為有暗香來》在豆瓣上獲得了不俗的7.1分，受到了觀眾的喜愛。

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穿越古裝陸劇推薦4.《一吻傾城》

《一吻傾城》以其輕鬆詼諧的劇情和獨特的穿越漫畫世界設定，為觀眾提供了一個充滿歡笑的逃避現實的空間。李歌洋和柯穎的甜蜜化學反應，加上他們在劇中及花絮中自然的互動，為觀眾帶來了許多樂趣。這部劇不僅劇情輕鬆有趣，而且具有沙雕般的幽默感，是一部適合消遣時光、輕鬆觀看的小甜劇，能夠滿足觀眾在劇荒時的追劇需求。

穿越古裝陸劇推薦5.《病嬌王爺仵作妻》

《病嬌王爺仵作妻》以其獨特的穿越探案故事線，吸引了眾多觀眾的目光。劇中結合了懸疑與浪漫，現代女法醫的智慧與勇敢在古代背景下顯得尤為突出，而與王爺之間的愛情線也讓故事更加多元化。女主角的可愛形象和演技，以及與九王爺之間的深情互動，為劇集增添了許多看點，這些元素的結合使得《病嬌王爺仵作妻》成為一部深受觀眾喜愛的作品。

穿越古裝陸劇推薦6.《花滿樓之絕世花魁》

《花滿樓之絕世花魁》以其輕鬆幽默的古裝甜寵劇情，贏得了觀眾的喜愛。夏小青的穿越故事不僅帶來了歡笑，也展現了女性的智慧與勇氣。她在古代花魁的身份下，經歷的愛情與成長，讓觀眾看到了自我實現的可能，同時也為現代觀眾提供了一種對比下的人生啟示。主演們的精彩演繹和劇情中的甜蜜元素，使得這部劇成為了一道亮麗的風景線。

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穿越古裝陸劇推薦7.《公子墨上香》

《公子墨上香》以其獨特的奇幻穿越設定和甜蜜的愛情故事，吸引了一批忠實觀眾。社畜手繪師與畫師的愛情線索，不僅帶來了新鮮感，還融入了成長與信任的主題，讓觀眾在輕鬆的笑料中感受到角色間的情感深化。即便製作質感不高，其搞笑有趣的劇情和緊湊的節奏，讓人在輕鬆觀看的同時，也能享受到一段溫馨的愛情故事，成為了一部適合解壓的甜寵劇。

穿越古裝陸劇推薦8.《夫君請自重》

《夫君請自重》雖然開播評價兩極，但其獨特的短劇形式和創新的劇情設定，仍然吸引了一批觀眾。作家與自創小說角色間的互動，特別是男主角能聽到女主內心的設定，為這部劇增添了新穎的趣味性。加上楊澤和屠芷瑩之間的演技，使得這部結合穿越與奇幻元素的愛情喜劇，成為了一部輕鬆愉快的娛樂作品。

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