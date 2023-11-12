小S吳慷仁激戰3回合！為大尺度演出暫住酒店不回家　奶奶反應曝光

新戲《此時此刻》演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙日前上由小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》。



演員們分享在戲劇正式上線前，都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數，這讓同樣身為該劇演員的小S相當驚訝，得知幾乎所有演員都看過後，氣得直呼：「憑什麼這樣排擠我？」還質問大家是不是覺得她「不是真正的演員」，所以才不給她看！面對小S的爆笑反應，修杰楷忍不住笑說：「妳真的很走心！」

小S在新戲《此時此刻》與吳慷仁有3段激情戲碼。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小S自2017年拍攝電影《吃吃的愛》後，睽違6年再度參與影視作品演出，她透露，因為這次接演《此時此刻》的尺度較大，她和吳慷仁有3段激情戲碼，事先她向家人討論，婆婆得知後還大力支持說：「尺度越大越好。」為了融入角色還特別跟老公許雅鈞提出，想在為期12天的拍攝期間住飯店，老公也一口答應表示支持，隨後小S更開玩笑表示，反正女兒正值叛逆期，自己也不想回家。

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節目中， 小S化身「徐導」讓修杰楷、林柏宏及劉俊謙抽題挑戰即興演出，修杰楷抽到的題目為「迷戀的愛」，沒想到小S竟要他演繹出迷戀「不吸地團」Sabrina的腋下和膝蓋，讓他尷尬不已，但最終還是敬業的將荒謬劇情完整呈現；不僅如此，當輪到林柏宏時，因為不小心將派翠克叫成導演，讓小S瞬間暴怒：「你剛剛叫誰導演？」嚇得林柏宏立刻道歉，還緊張到差點下跪，場面相當爆笑。節目13日晚上10點播出。

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