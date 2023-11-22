小S老公許雅鈞又蒲吧　被直擊同啦啦隊女神「前後腳」入娛樂場所

小S的老公許雅鈞近日又被拍到與友人應酬聚會，並連跑了兩家夜店續攤，而一行人之中，赫然發現有台灣中信啦啦隊Passion Sisters的成員陳波波。



據「CTWANT」報導，許雅鈞被直擊到與一群友人在日本料理店聚餐，用餐後一行人搭車前往信義區，一個晚上連跑了兩家夜店，而這群人中竟有啦啦隊女神陳波波，不過她未與許雅鈞同車，進出夜店也都是一前一後錯開。

【圖輯】點圖放大看啦啦隊女神陳波波IG靚相👇👇👇

+ 28

去年狗仔葛斯齊也大爆許雅鈞在夜店的照片，當時他身邊圍繞著不少美女，不過當時許雅鈞方面則表示，因為不是公眾人物，所以不做回應。

【同場加映】細數圈中七對性事不協調夫妻 小S三年冇「開張」自嘲似住老人院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

這些女神被陳慕義打都得獎 準金馬女配劉奕兒將見神蹟

70歲老婦喪偶和舊情人床上激戰 男方竟在她身上猝逝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】