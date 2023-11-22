小S老公許雅鈞又蒲吧　被直擊同啦啦隊女神「前後腳」入娛樂場所

撰文：聯合新聞網
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小S的老公許雅鈞近日又被拍到與友人應酬聚會，並連跑了兩家夜店續攤，而一行人之中，赫然發現有台灣中信啦啦隊Passion Sisters的成員陳波波。

據「CTWANT」報導，許雅鈞被直擊到與一群友人在日本料理店聚餐，用餐後一行人搭車前往信義區，一個晚上連跑了兩家夜店，而這群人中竟有啦啦隊女神陳波波，不過她未與許雅鈞同車，進出夜店也都是一前一後錯開。

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去年狗仔葛斯齊也大爆許雅鈞在夜店的照片，當時他身邊圍繞著不少美女，不過當時許雅鈞方面則表示，因為不是公眾人物，所以不做回應。

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