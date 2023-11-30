亞洲超星團｜首登紅館大騷即獲激讚　網民指有實力可與MIRROR硬撼

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，當中有9位香港代表，上星期六節目（25日）正式首播，一班超星練習生齊集香港出席活動。昨日（29日）超星練習生更是第一次登上紅館舞台表演，帥炸全場，而他們8位當中的表現更是值得一讚。

8位超星練習生第一次登上紅館舞台表演新歌。(節目截圖)

昨日8位超星練習生壓軸出場，分別是丁子朗、冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、方玉亨、文佐匡及黃星綽，獨欠余宗遙。該環節名為「追夢少年」，剛好與這群都是為了夢想而努力的少年不謀而合。8位超星練習生一出場氣勢已經壓得住全場，之後唱出他們的第一首歌曲《Dance for life》，他們又唱又跳，十分落力。8人在跳舞中亦十分整齊，不說也很難看得出來他們是第一次在紅館這種大型場合表演，在表演過後亦得到不少的掌聲。

8位超星練習生壓軸出場，分別是丁子朗、冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、方玉亨、文佐匡及黃星綽。(胡凱欣 攝)

8位超星練習生一出場氣勢已經壓得住全場，之後唱出他們的第一首歌曲《Dance for life》。(胡凱欣 攝)

有網民指8位超星練習生水準超班，比MIRROR更值得成為明星：「唱得又跳得， 好過12隻妖。」除此之外，更有網民表示：「現場好齊，聲冇墊！」、「勁！絕對代表香港天團，實力衝擊亞洲！」、「其實香港可以組織一對呢九個真係好勁喎！」、「超級有新鮮感啊」等留言。隨即引起不少網民的討論，愈來愈多網民都覺得8位超星練習生實力可以與MIRROR「硬撼」。但其實8位超星練習生現在還在比賽階段，未正式成團已經有這樣的水準，難怪有網民覺得他們可以直接組團「原地出道」。

8位超星練習生水準超班，網民話可以同MIRROR對撼。(胡凱欣 攝)

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