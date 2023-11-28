亞洲超星團｜洪欣大仔張鎬濂高大英俊　完美復刻爸爸莫少聰

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》於前日（25日）正式播出，首播當日主辦更舉辦了一場見面會， 九位的香港代表更是第一次一同出席公開活動，九位香港代表中除了有演員、歌手外，更有兩位「星二代」，這兩位星二代就是23歲的張鎬濂與16歲的方玉亨。



兩位「星二代」張鎬濂（Ashley）的媽媽洪欣及方玉亨（Atilla）的媽媽歐陽妙芝也有出席撐場。(胡凱欣 攝)

張鎬濂（Ashley）

張鎬濂是藝員洪欣與前夫莫少聰所生的兒子，二人離婚後洪欣嫁了給張丹峰，於是張鎬濂便跟隨了他的姓氏。張鎬濂與繼父張丹峰的感情很好，猶如親生父親一樣。張鎬濂除了廣東話、普通話跟英文外，更精通日及韓語等，加上1米88的高挑外型，樣貌也得到了媽媽的遺傳，是一名大帥哥。

張鎬濂與洪欣及張丹峰一家四口。(微博圖片)

張鎬濂曾到韓國受訓當練習生，之後亦有參加過另外一個選秀節目，最後以冠軍隊新風暴出道，現在是樂華娛樂旗下的藝人。他因為從小就對演藝事業充滿濃濃的熱誠，但洪欣卻希望他先完成學業，而之後他考上了上海戲劇學院，洪欣便同意他繼續追夢。前日的公開活動，洪欣更特地買機票回來支持張鎬濂，他站在洪欣的旁邊，都已經快要比她高一個頭了，外型已經加了滿滿的分數。

張鎬濂與媽媽洪欣。(胡凱欣 攝)

節目播出後，張鎬濂的顏值已經成為網民熱討的話題，他的身材再加上外貌，已經為他加了不少分數，已經有不少網民在社交平台討論他比「香港頂流」姜濤更帥！

網民指張鎬濂比姜濤更帥。(網上圖片)

方玉亨（Atilla）

方玉亨是名模歐陽妙芝的孻仔，雖然他年紀小小，但已經有178cm高，絕對是個模特兒身型，擁有一雙大長腿。方玉亨小時候經過媽媽的培育，已經為他加入演藝行業打了個底，加上方玉亨在跳舞方面特別出色，媽媽更不時在社交平台分享他跳舞的片段。

方玉亨是名模歐陽妙芝的孻仔。(ig圖片)

因為方玉亨還未夠18歲，所以今次在上海的錄影，媽媽亦全程在旁陪伴，貼身的照顧他和一班練習生，真的愛屋及烏。前日的公開活動，當然少不了歐陽妙芝的身影，她陪伴方玉亨一起做訪問及見粉絲，真的非常「有愛」。

方玉亨還未夠18歲，所以錄影時媽媽全程在旁陪伴。(胡凱欣 攝)

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