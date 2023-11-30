羅志祥未與愷樂斷聯　揭復出要視乎一關鍵　呂文婉：對女生不公平

愷樂（蝴蝶姐姐）神隱3年，日前被週刊爆料離婚，傳出未來有可能復出演藝圈，雖然消息尚未獲得證實，但資深媒體人呂文婉近日上節目發表個人看法，猜測有可能是開始在放風聲、試水溫了：「應該不遠了，應該會出來了。」



在節目《新聞挖挖哇！》中，對於愷樂被傳結婚、離婚一事，呂文婉說：「這些其實都是外面的揣測，其實她當事人並沒有承認這件事情。」不過，她也分享個人看法：「但是我覺得這個有一點點、以我們多年的經驗啦，其實開始有一些風聲放出來，就是說不管真偽，但是它都代表是一個風向，它已經開始在試了。」

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由於羅志祥被問是否有跟愷樂聯繫？當時他表示並未斷聯。呂文婉則在節目上分享自身觀察到的重點：「但是他有一個但書說『他透過公司去關心她』。」至於是否有可能復出？當時羅志祥回應要看愷樂個人意願。對此，呂文婉說：「我倒認為應該有在試風向。」

接著，呂文婉舉例謝忻和阿翔的事件：「謝忻也一度重創，她也不知道何去何從。」她提到，男生和女生的遭遇不同：「我們會覺得對女生真的都不公平，男生繼續主持節目，女生銷聲匿跡、代言沒有、工作沒有、什麼都沒有，只能把自己藏起來。」

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不過，呂文婉表示，謝忻後來經過沉潛之後也出來了：「羅志祥也出來了、王力宏也出來了，所有那一陣子出事的人都出來了，所以大家在講那愷樂呢？所以你會發現，時間是最好的良藥。」她更舉例當時沈玉琳也說「為什麼老是女生要躲起來？」因此，對於愷樂的復出時間，她也在節目上提出個人看法：「所以我覺得、我個人覺得，應該不遠了，應該會出來了。」

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