《超級紅人榜》20歲柯辰勳離奇猝逝　母列「多重疑點」盼還原真相

年僅20歲的《超級紅人榜》歌手柯辰勳除了在節目演出以外，閒暇時間也會到宜蘭某飯店打工，27日卻在飯店員工休息室廁所被發現猝逝。他的母親接受《中天新聞網》獨家專訪，至今仍不敢相信愛子過世的消息，提出要求：「希望飯店提供當天辰勳上班全部監視器畫面。」



柯辰勳從《超級紅人榜》出道，被稱為「鄭日清接班人」，除了參加節目以外，他閒暇時間也會到宜蘭某飯店打工幫忙減輕家裡負擔，27日卻在飯店員工休息室廁所被發現猝逝，他的母親接受《中天新聞網》獨家專訪表示兒子絕無身心狀況：「他身心狀況沒問題，警察也問我他有沒有跟人結怨？他是老實的小孩，沒有跟人家結什麼怨。」表示兒子很孝順，平常除了錄影以外就是打工、在家，生活單純，飲食養身，不抽煙，也絕無可能吸毒。

【圖輯】點圖放大看更多柯辰勳生前照👇👇👇

+ 6

柯媽媽還原當天情況：「早上9點多他出門，說是兩頭班，我晚上10點多開始打電話找人，飯店、《紅人榜》、警局我都打電話了。」焦急的柯媽媽等不到兒子返家，到處打電話詢問柯辰勳行蹤，深怕他發生意外，一直到凌晨三點，才終於傳來消息：「礁溪警察局才跟我說找到了，機車還在飯店。」

正當柯媽媽以為找到人了，卻是被通知前往醫院：「醫生跟我說到院前死亡，醫生說來的時後就是CPR30分鐘搶救，但那個時候已經沒有呼吸心跳。」早上兒子還好好的出門打工，晚上再見兒子竟已成冰冷屍體，讓柯媽媽相當心痛，最後法醫院驗屍結果死因為「心血管疾病」，死亡地點為「醫院」，都讓柯媽媽相當不解，短短幾個小時，兒子上班去，怎麼就回不了家？到院前死亡怎麼死亡地點是「醫院」？

更心痛的是，柯媽媽要求確認當天柯辰勳上班的監視器畫面，卻被檢察官與法醫質疑：「他們說為什麼要看？在質疑什麼？我們現在就是在辦案了！」柯媽媽表示自己只有看到部分影像，柯辰勳身體稍微不穩，回同事：「我可以。」然後就消失鏡頭前，最後人在員工休息室廁所被發現身亡。

柯媽媽質疑，最後的監視器畫面中，柯辰勳已明顯身體不適，進廁所多時為何沒有被其他員工發現？「我要的是讓我看上班的過程，想知道真相，還是上班有沒有跌倒撞到頭？還是工作過程有沒有人欺負？鬥嘴？」柯媽媽心痛表示：「我兒子這麼辛苦賺錢，就是不希望我那麼辛苦。我要的是一個讓我看上班的過程，要監視器畫面，我想追溯整天上班情況。」

延伸閱讀：

嘴唇發紫、吐胃酸！莊群施無預警猝逝將解剖…昏迷前急致電男友問病史

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】