潘瑋柏與「大陸最美空姐」補辦婚禮　IG曬結婚相曝光老婆神秘靚樣

潘瑋柏3年前閃婚「大陸最美空姐」宣云（Luna），近日傳出小倆口在峇里島補辦婚禮喜訊，一系列絕美婚紗照也跟著曝光，連好友王力宏都特地飛往當地獻唱。



43歲潘瑋柏2020年和有「大陸最美空姐」宣云結婚，遲遲一直未辦婚禮，而昨（29）日他在IG上曬出與妻子情牽甜蜜婚紗照，並說謝謝大家，2人十分低調選擇在峇里島的酒店補辦婚宴，隨後宣云也在小紅書分享多張絕美婚紗照。

【圖輯】點圖放大看婚紗照及「大陸最美空姐」宣云IG靚相👇👇👇

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婚禮照片曝光後，粉絲陸續獻上祝福，「幸福滿滿」、「祝福你永遠幸福」、「大大的恭喜」、「哇哇哇 我的男神 我的青春 祝福你！！！」、「恭喜~曾經我國小時期的偶像」、「要幸福啊啊啊」、「老大和嫂子要狠狠的幸福」。

根據台灣《壹蘋新聞網》報導，連歌手王力宏都特地飛往峇里島，替潘瑋柏的婚禮唱深情獻唱祝歌，與多名親朋好友見證潘瑋柏夫婦的幸福一刻，成為現場最大咖的婚禮歌手。事實上，潘瑋柏學生時代的偶像就是王力宏，踏進演藝圈後，透過黑人、Jason等人的介紹，圓夢認識偶像本人，之後2人也成為朋友，好交情也一直延續至今。

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