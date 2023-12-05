12月七部陸劇推薦：鞠婧禕《仙劍奇俠傳四》任敏《群星閃耀時》…

2023年12月開播陸劇，以古裝「探案」與「仙俠」題材為主！探案劇方面有黃軒的《天啟異聞錄》，丁禹兮、魏哲鳴的奇幻探案劇《大理寺少卿游》；仙俠劇方面，長青系列「仙劍奇俠傳」竟有機會一月兩部，陳哲遠、鞠婧禕的《仙劍奇俠傳四》可說是期待已久，還有許凱、虞書欣主演的《仙劍六祈今朝》也有望本月播出；現代、民國劇方面，有陳星旭與宋茜的新劇《我們的翻譯官》，李現、任敏的《群星閃耀時》。2023年最後一個月，許凱、魏哲鳴爭取連月霸屏，「他」更可能連播兩劇，趕上末班車？！



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仙劍奇俠傳四

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.12

主演卡士：陳哲遠、鞠婧禕、茅子俊、毛曉慧、陳楚河



陸劇《仙劍奇俠傳四》改編自仙俠電玩，故事敘述尋訪劍仙傳說的少女韓菱紗（鞠婧禕 飾），在路途上相識了山野少年雲天河（陳哲遠 飾），為幫雲天河探究身世一同下山，之後遇到了柳夢璃（毛曉慧 飾）與慕容紫英（茅子俊 飾）成為好友，一同揭開崑崙瓊華派與幻暝界的過往恩怨。四人在量界的紛爭下被捲入命運的洪流，仍依同攜手走過逆境。電玩「仙劍奇俠傳」系列，不僅是仙俠類IP長青樹，也是仙俠劇的始祖之一，絕對是仙俠迷的必追名單。

群星閃耀時

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2023.12

主演卡士：李現、任敏、周游、王紫璇、王茂蕾



陸劇《群星閃耀時》是一部近代革命劇；述說抗戰時期，出身國民黨高官家庭的華楨（李現 飾）原本要參加海軍，實現自己成為艦長的夢想。但意外成為一間破落派出所的底層警員，徹底改變人生，他改名向遠生，遇到了共產黨員陳浩（周游 飾）和駱珉敏（任敏 飾），在他們的影響下找到了人生的意義，並堅定了共產主義信仰，最終成為一名優秀的戰士，成全了自己對理想信仰的追求。此部是李現在陸劇《河神》之後再度回歸民國劇，一直都讓觀眾認為適合民國劇的他，搭檔《玉骨遙》之後再帶來新劇的任敏，這次一頭犀利的短髮很亮眼，造型優於《玉骨遙》，整體值得期待。

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天啟異聞錄

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.12

主演卡士：黃軒、吳樾、張榕容、盧芳生、王聖迪、蔣奇明



陸劇《天啟異聞錄》改編自馬伯庸原著小說，述說明末天啟年間爆發一場詭異的疫病，搞得人心惶惶，錦衣衛褚思鏡（黃軒 飾）奉命調查起源，卻深陷當地軍民的鬥爭，困於孤島、歷險破局的故事。此部導演路陽，曾有作品《風起隴西》以及《繡春刀》系列，都是有品質的口碑之作，加上黃軒、吳樾、張榕容、盧芳生等主演都是實力派演員，與馬伯庸的故事，可說是品質有保證，值得一看。

陌上人如玉

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.12

主演卡士：翟子路、肖燕、盛英豪、鍾麗麗



陸劇《陌上人如玉》講述書香門第的世家出了一個只有好看、不喜歡學習的三小姐宋竹（肖燕 飾），想追求真愛、反抗包辦婚姻的宋竹，卻遇到隱藏身份前來求學的腹黑少爺蕭禹（翟子路 飾），像一顆災星打亂他的生活，兩人從互看不順眼到日久生情，最終攜手成長的故事。此部由《覆流年》翟子路、《民國奇探》肖燕主演，兩位都是演技有口碑的演員，劇情設定也很有趣，一直傳出Q4開播，希望本月能搭上2023年的末班車、順利播出。

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我們的翻譯官

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2023.12

主演卡士：宋茜、陳星旭、費啟鳴、王森、林子璐、于莎莎



陸劇《我們的翻譯官》講述了翻譯界有魔女之稱的林西（宋茜 飾），八年前為了完成母親的夢想和肖一成（陳星旭 飾）分手，八年後林溪成為首席翻譯官，肖一成則成了語譯天下公司首席技術官，但林溪為了要跟語譯天下合作，必須與前男友打交道，肖一成本想報復她卻又狠不下心，並在工作中舊情復燃，最後兩人解開心結、一起追求夢想，互相理解、互相成就，收穫愛情、實現夢想的故事。

此部設定為「高顏質高智商CP」的戀愛故事，這樣的組合近年來都讓觀眾喜愛，加上陳星旭《星落凝成糖》被肯定的演技，並有待播劇《你也有今天》也有望搭上2023年末班車，讓粉絲十分期待。

大理寺少卿遊

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.12

主演卡士：丁禹兮、周奇、丁嘉文、張奕聰、馮滿、娃爾、魏哲鳴、任敏



陸劇《大理寺少卿遊》敘述在神都宮宴，受女皇賞識李餅（丁禹兮 飾）被任命為大理寺少卿，而真實的他是一隻白色貓妖，並帶領了大理寺中陳拾（周奇飾）、王七（馮滿 飾）、阿里巴巴（娃爾 飾）、崔倍（丁嘉文 飾）和孫豹（張奕聰 飾）等一眾人查案，開啟貓咪查大案的逗趣故事。此部最誘人的元素，就是男主是一隻可愛的白貓，帶領著幾個傻憨的助手查案，預告中就可以看到笑點非常多；還有最近作品連續播、人氣高漲的魏哲鳴參演，這次飾演不苟言笑的將軍，要與這群傻裡傻氣的探案團打交代，怎麼看都很有意思，有趣的設定博得好感、期待開播。

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仙劍六祈今朝

開播平台：WeTV

開播時間：預計2023.12

主演卡士：許凱、虞書欣、付辛博、萬鵬



陸劇《仙劍六》改編自電玩「仙劍奇俠傳」系列，述說越今朝（許凱 飾）與義妹越祈（虞書欣 飾）闖蕩江湖多年，並與洛家少主洛昭言（萬鵬 飾）不打不相識，意外得知越祈的生母竟是令人忌憚的「鯤鵬谷」谷主柷敔，但這沒能動搖她與義兄懸壺濟世的初心；在好友的幫助下，一步步揭開了啟元珠背後深藏的秘密，最後揭穿假谷主身份，再次踏上了行俠仗義的新旅程。由《樂遊原》許凱、《雲之羽》虞書欣主演，兩人在2023年都有亮眼作品，也是一次顏值頂標的合作，加上許凱作品《樂遊原》在11月剛剛播畢，延續熱度、連月霸屏，讓觀眾非常期待。

2023年12月即將開播新劇，古裝劇居多，多位觀眾期待的男神都攜新劇回歸，或是聯播霸屏，希望都能趕上2023年末班車，順利在本月開播！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：10部魏哲鳴必看戲劇，《對你不只是喜歡》成霸總專業戶！《以愛為營》、《我要逆風去》聲量直逼男主！】