陸劇推薦｜10部豆瓣熱度最高內地劇集：甄嬛傳、慶餘年、夢華錄…

豆瓣是目前陸劇評分較具參考性的平台，尤其評分人數越多的劇，代表其熱度越高，也越具有公信力。



本文列出豆瓣評分人數最高的10部劇，紅遍大江南北，年年都要看一次的《甄嬛傳》居然是包尾？《長風渡》男主白敬亭「這部」才是公認的口碑劇，中國新生代最紅演員肖戰有兩部上榜，以下是完整榜單：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP 10《山河令》：57萬人評分

耽改劇《山河令》由龔俊、張哲瀚主演，該劇改編自Priest小説《天涯客》，講述浪跡江湖的鬼谷谷主溫客行（龔俊 飾）和離開廟堂逍遙自在的周子舒（張哲瀚 飾），因為江湖事牽扯在一起，相識相知的故事。《山河令》播出時，不僅讓兩位主角爆紅，也讓配角周也升為女主角的行列，不過，現在必較可惜的是張哲瀚已經被中國封殺，在中國是看不到這部劇的。

TOP 9《甄嬛傳》：60萬人評分

全民運動劇《甄嬛傳》觀眾們已經熟到不能再熟，經句已經成為大家的日常與貼圖，播出至今，小主們已經陪伴大家12年，仍是每年電視劇播一次看一次的電視劇，更是每次鬧劇荒時，必拿出來回味的作品。

TOP 8《瑯琊榜》：72萬人評分

至今仍然沒有一部古裝權謀劇可以超越《瑯琊榜》的地位，在豆瓣高達9.3分。該劇由胡歌、王凱、吳磊、劉濤主演，剛開始大家是抱持著「胡歌+王子復仇記」的心思開追的，隨著故事發展，每一個人物的刻畫與演技，就連小角色都細膩描述，成功將讓該劇成為經典中的經典，成功捧紅王凱、吳磊，也讓觀眾們真正了解到「老幹部」的演技都是經過磨練，無聲的對視、回眸的速度都是演技。

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TOP 7《夢華錄》：77萬人評分

由劉亦菲、陳曉主演的古裝劇《夢華錄》算是播出之時熱度不算高，但經過一段時間發酵之後，越來越多觀眾認為是一部細細品嚐的作品，該根據關漢卿元雜劇《趙盼兒風月救風塵》改編，講述了趙盼兒（劉亦菲 飾）、宋引章（林允 飾）、孫三娘（柳巖 飾）經歷各種困境，攜手勇闖東京，並在皇城司指揮使顧千帆的幫助下，最終姐妹齊心，通過自己的努力將小茶坊變成東京最大酒樓的大女主故事。其實劉亦菲近幾年的電視劇都走這種路線，例如，現代劇《去有風的地方》。

TOP 6《沉默的真相》：78萬人評分

犯罪懸疑劇《沉默的真相》全員實力派演員，由廖凡、白宇、譚卓、寧理主演，這幾位都不是現在市面上公認的流量演員，同樣，播出之前的討論度並不高，隨著更多集數釋出之後，觀眾們評為「又是一部口碑劇」。該劇根據紫金陳的小説《長夜難明》改編，講述了檢察官江陽曆經多年，付出無數代價查清案件真相的故事。

TOP 5《開端》：79萬人評分

你以為白敬亭最紅的電視劇作品是《卿卿日常》和《長風渡》嗎？其實真正讓他穩坐「最會選劇本的演員之一」的是《開端》，該劇改編自祈禱君的同名小説，講述了遊戲架構師肖鶴雲（白敬亭 飾）和在校大學生李詩情（趙今麥 飾）遭遇公交車爆炸後死而復生，在時間循環中並肩作戰，努力阻止爆炸、尋找真相的故事 。

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TOP 4《斗羅大陸》：83萬人評分

由肖戰主演的電視劇一般都不會開低，他也是一位「有他必看」的演員之一。玄幻古偶劇《斗羅大陸》改編自唐家三少同名小説，講述了自幼喪母與父親相依為命的唐三（肖戰 飾），憑着自己的恆心和實力克服了重重困難，佑護親人、匡扶正義，與隊友團結友愛，一步步打贏魂師學苑大賽，成為站在魂師巔峯的至勇至強的故事 。該劇即將出第二季，但是，網友們一致認為服裝造型精緻度下降，而且男主角唐三已經不是肖戰，對於是否能維持第一季的熱度存在很多質疑聲浪。

TOP 3《慶餘年》：96萬人評分

張若昀因為古裝權謀劇《慶餘年》成為中國最紅男演員之一，范閒一角更是直接成為他的代名詞，目前第二季還在拍攝中，幾乎原班人馬開拍讓觀眾們期待不已。該劇改編自貓膩的同名小説，由張若昀、李沁、陳道明、吳剛銜主演，李小冉、辛芷蕾、李純、宋軼、郭麒麟聯合主演，講述了一個有着神秘身世的少年范閒，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗、錘鍊的故事。

TOP 2《隱秘的角落》：103萬人評分

家庭懸疑劇《隱秘的角落》是一部屢屢獲獎的電視劇，雖然未能成為當年爆款，但製作精良，劇情引人入勝，甚至今年最紅陸劇《狂飆》的張頌文也參與演出，讓人忍不住一集接著一集看下去。該劇由秦昊、王景春、榮梓杉、史彭元、王聖迪、張頌文主演，改編自紫金陳的推理小説《壞小孩》 ，主要講述沿海小城的三個孩子在景區遊玩時無意拍攝記錄了一次謀殺由此展開冒險的故事。

TOP 1《陳情令》：166萬人評分

古偶耽改劇《陳情令》是2019年最紅的電視劇，沒有之一，幾乎紅遍了全球，就連非華語系國家都淪陷了，它也是讓肖戰和王一博成為頂流新生代小生的關鍵。該劇改編自墨香銅臭小説《魔道祖師》，以五大家族為背景，講述了雲夢江氏故人之子魏無羨和姑蘇藍氏含光君藍忘機重遇，攜手探尋往年真相，守護百姓和平安樂的故事。

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