一念關山｜15點拆解劇情及角色　卡士強大《慶餘年》一演員都有份

年末重磅陸劇來啦！劉詩詩、劉宇寧主演的《一念關山》，總共40集，11月28日開播，開播四小時熱度值突破7148，破2023年愛奇藝開播熱度值最高紀錄，網友：「古偶就要劉詩詩」、「劇情緊湊、運鏡神美、配樂好聽」，小編特別整理「陸劇《一念關山》15大劇情演員」！



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陸劇《一念關山》劇情線上看1.古裝傳奇故事

安國朱衣衛前左使「任如意」和和梧國六道堂堂主「寧遠舟」因機緣巧合成為梧國迎帝使小分隊成員，任如意想為安國皇后報仇，寧遠舟想營救梧帝，兩人和風流浪子「於十三」、公主殿下「楊盈」、聰敏少年「元祿」、禦前侍衛「錢昭」等人經歷生死並共同成長，從梧都前往安都，一路披荊斬棘且並肩作戰，最終換得天下太平的古裝傳奇故事！

陸劇《一念關山》劇情線上看2.前情提要

自前朝亡後，近百年亂世，北磐與中原常有摩擦，中原九國各據一方，多年來紛爭不斷，其中又以「安國」和「梧國」兩國為雄，安帝好武貪財，近年蠶食鄰國城池無數，梧國國富民強，為安帝所覬覦之大敵，永佑六年，安帝興軍欲奪梧西金礦，梧帝迎戰於天門關之南，命運之輪，由此啟轉，梧帝被俘！

陸劇《一念關山》劇情線上看3.安國朱衣衛

神秘機構朱衣衛隸屬「安國」，只效命於安帝，以毒藥和殺手最為聞名，戰爭中能探聽情報，取敵將首級於無形之中，從最低階的白雀、朱衣衛、紫衣使、丹衣使、緋衣使、左使/右使到最高階的指揮使，任如意看似是以舞姬現身的白雀，但實則為左使，朱衣衛有史以來最成功的刺客！

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陸劇《一念關山》劇情線上看4.梧國六道堂

梧國六道堂是太祖親手所創，堂內設有六道，天道掌皇族親貴護衛、人道監察各級官員、阿修羅道行財色誘收買之事，此三道稱之為三善道，道眾稱「緹騎」；餓鬼到善造機關、畜生道專事刺探之職、地獄道以暗殺聞名，此三道為三惡道，道眾稱「察子」，地獄道被寧遠舟改成總匯剖析各路情報的「森羅殿」！

陸劇《一念關山》劇情線上看5.劉詩詩

劉詩詩飾演任如意，安國朱衣衛前左使，平生從不欠人情，在逃命的過程裝成弱女子躲進寧家老宅，真實身份為任辛，小小年紀因抗擊外敵破格成為紫衣使，只要出手就沒有完成不了的任務，南平信王、褚國袁太后都死在他手上，被聖上親賜總部左使之號，以「寧遠舟表妹」身份混入使團當中，想要找到害死昭節皇后的真兇！

陸劇《一念關山》劇情線上看6.劉宇寧

劉宇寧飾演寧遠舟，梧國六道堂堂主，大家都叫他「寧頭兒」，出身江東世家寧氏，母親是詩書名門顧氏，文武雙全，陰險狡詐且善於用計，歷代六道堂掌事多出於身世高貴的三善道，但老堂主死前破格將他提拔，原本以暗殺為主，後設立情報網，在各國建立108處密報節點，被充軍流放後成為龍驤騎伙頭軍，厭倦朝堂，想要離開京城隱歸，因為曾在安國潛伏，再加上為了天道兄弟而重掌六道堂！

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陸劇《一念關山》劇情線上看7.陳宥維

陳宥維飾演元祿，梧國六道堂餓鬼道校尉，官奴出身，早就不是六道堂的人，擅長使用飛鏢和雷火彈，只認寧遠舟為首，從小就是寧遠舟的跟屁蟲，他去哪元就跟著去哪，因為姊姊沒死之前也是教坊的舞姬，而對受傷的任如意心軟收留，在使團扮成商隊小廝！

陸劇《一念關山》劇情線上看8.王一哲

王一哲飾演錢昭，梧國羽林軍都尉，原為六道堂天道校尉，名門之後文武雙全，聖上最信任的侍衛長，因護衛有功被特旨調入羽林軍，聖上出征之際，受令守護皇后，重歸六道堂，隨寧堂主遠赴安地，救主還國，醫術高超，對朱衣衛十分痛恨，在使團扮成商隊護衛！

陸劇《一念關山》劇情線上看9.方逸倫

方逸倫飾演于十三，六道堂阿修羅道校尉，人稱「十三哥」，因為拐帶留尚書千金而被關在大牢，被寧遠舟救出，喜歡為美女效勞，不願意做「要命沒錢」的事，人生語錄「寧在美人刀下死，來世做鬼也風流」，擁有很多紅顏知己，特別會做人皮面具！

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陸劇《一念關山》劇情線上看10.何藍逗

何藍逗飾演楊盈，公主殿下，生母出生低微，除了寧遠舟和御前侍衛鄭青雲，沒有人把她當正牌公主，不想在深宮中做一個默默無聞又不得自由的無權公主，習慣順從別人，當丹陽王監國和英王病重之時，自願女扮男裝「迎帝使」前去安國尋聖上，一是為免除寧遠舟的罪、二是想和鄭青雲在一起！

陸劇《一念關山》劇情線上看11.常華森

常華森飾演李同光，安國安帝之侄，從三品，忠武將軍長慶侯，身上流淌著一半梧人的血，雖然是公主清寧唯一血脈，但生父是梧人面首，每次心情不好就作賤自己，和初貴妃關係曖昧，自卑但又做著大夢，不貪權，唯願海晏河清，在生擒梧帝後，以「梧國皇子和十萬兩黃金」為作為放梧帝的籌碼，幼時曾師承任如意！

陸劇《一念關山》劇情線上看12.配角群

《月歌行》呂行飾演護送公主殿下的使團「杜長史」、《循環初戀》陳昊宇飾演初國公之女「初月」、《獨家記憶》李歡飾演六道堂人道校尉「孫朗」、《夢華錄》尹鑄勝飾演安帝「李隼」、《沉香如屑》張天陽飾演梧帝「楊行遠」、《開端》曾柯琅飾演「丹陽王」、《慶餘年》常魯峰飾演「初國公」！

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陸劇《一念關山》劇情線上看13.特別出演

《長月燼明》陳都靈飾演想以太后之名臨朝稱制的梧國皇后「蕭妍」、《卿卿日常》陳小紜飾演沙西部出身安國超受寵「初貴妃」、《當家主母》王豔飾演在如意心中如姐如母的安國「昭節皇后」、《重紫》張芷溪飾演安國朱衣衛右使「迦陵」、《醉玲瓏》黃夢瑩飾演金莎幫幫主「金媚娘」！

陸劇《一念關山》劇情線上看14.一心想生孩子

任如意除了刺殺什麼都不會，昭節皇后在臨死前叮囑她，這輩子千萬不要輕易愛上任何男人，但要有屬於自己的孩子，任如意和寧遠舟結識後一心想要「生孩子」，在寧大人受傷被迷暈之時上演強搶民男，即使他命犯天煞孤星又身上有毒也不放過，任如意不斷撲倒寧遠舟：「你為什麼不願意和我生孩子，你答應過我的」、「你的孩子我一定要」、「你一定會成為我孩子的父親」！

陸劇《一念關山》劇情線上看15.原聲帶陣容

原聲帶陣容有史以來最！龐！大！劉宇寧帶來主題曲〈奉上〉和悲情曲〈別夢寒〉、任賢齊同名曲〈一念關山〉、張杰熱血曲〈立劍〉、光良片尾曲〈長醉〉、張棟樑暖情曲〈何故春回〉、袁婭維溫情曲〈半世風霜〉、黃霄雲虐情曲〈怕夢〉、不才傷情曲〈還未曾〉！

附上超複雜「人物關係圖」詳解（愛奇藝截圖）

陸劇《一念關山》總共40集，11月28日起「愛奇藝」播出，VIP會員每日19:00點更新2集；非會員每日19:00點更新1集！

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