陸劇推薦｜2023古裝甜寵劇網播量排行榜《花戎》《護心》排第4、5

2023古裝甜寵劇網播量排行榜出爐！近年來古裝劇流行加入浪漫愛情元素，讓大家追起來更輕鬆無負擔，像是《長風渡》、《灼灼風流》、《花戎》等都是大獲好評的古裝甜寵劇，每一部都可以輕鬆嗑CP、完全零燒腦，不知道該從哪開始追起，不妨可以參考以下2023古裝甜寵劇網播量TOP 6，把它們通通加進你的最愛片單！



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2023古裝甜寵劇網播量TOP 6：《灼灼風流》6.93億

由馮紹峰和景甜主演的《灼灼風流》，雖然在未開播前因為選角年齡太老，被笑是中年人的古偶劇，評價一直非常兩極，但在後期憑藉著女主角聰穎果決的人設，加上豐富的感情線和事業線劇情，讓評價逐漸由黑轉紅，最後累積了6.93億的瀏覽量，是非常值得一看的佳作呢！

2023古裝甜寵劇網播量TOP 5：《護心》8.3億

《護心》不只是改編自九鷺非香的小說，更是作者九鷺非香本人親自擔任編劇，所以不太會有魔改的問題，劇情講述一個玄門修仙少女雁回，因為太過叛逆而被逐出師門，本想過著混吃等死的生活，卻被傳聞中的「惡龍」天曜拐騙，而不得不幫「惡龍」找齊身體封印，兩人從互相利用變成相互夫持，展開了一場撲朔迷離的虐戀之情。雖然因為同期有《長月燼明》使得護心沒有受到那麼大的關注度，但高質感的畫面與侯明昊、周也精湛演技的加持，還是讓《護心》以8.3億瀏覽量收官，表現不俗。

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2023古裝甜寵劇網播量TOP 4：《花戎》8.47億

《花戎》改編自林家成人氣仙俠小說《誤長生》，講述鳳凰女魏枝（鞠婧禕 飾）與太陽神師尊炎越（郭俊辰 飾）歷經坎坷，終破除「鳳凰涅槃動盪三界」的浩劫宿命，並攜手改寫天道的壯麗故事。一開始這對組合並沒有受到太多注目，直到因緊湊的劇情加上高級質感特效，等等都超出網友期待，才在開播兩周後迅速竄紅，是今年的黑馬強檔古偶劇。

2023古裝甜寵劇網播量TOP 3：《星落凝成糖》10.64億

喜歡看仙俠劇的話這部絕對要收到口袋名單！找來口碑劇《香蜜沉沉燼如霜》原班人馬打造，《星落凝成糖》劇情講述人族皇后離奇生下了一正一邪雙生姐妹，姐姐溫婉善良，受人族敬仰，被神族冊為天妃；妹妹夜曇(李蘭迪飾)則聰慧狡黠，受盡欺凌，因此被許給魔界做魔妃，神魔兩界迎親時，雙生姐妹花轎意外錯換，夜曇上天與神君玄商(陳星旭飾)成為歡喜冤家，而青葵入魔成為了三殿下嘲風爭儲的棋子，四界得知雙生姐妹身份關乎四界存亡後，想要殺掉雙生姐妹，四人面臨顧念蒼生與堅守愛情間的巨大考驗。這部劇的劇情節奏、故事精采度都掌握得很好，是一部輕鬆活潑又帶點感人元素的古裝甜寵劇。

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2023古裝甜寵劇網播量TOP 2：《浮圖緣》12.38億

《浮圖緣》改編自尤四姐的小說《浮圖塔》，原著作者文筆超好，也因此未播出就在網路上掀起熱議，要愛情有愛情，要宮鬥也有宮鬥，還請來王鶴棣、陳鈺琪、何潤東、曾黎等強大卡司聯手，最後獲得了豆瓣7.3高分和12.38億網播量的優秀成績。

2023古裝甜寵劇網播量TOP 1：《長風渡》28.81億

獲得第一名的就是它！由白敬亭、宋軼主演的《長風渡》，不只開播前因為男女主角戀情受到關注，先婚後愛的甜寵劇情，融合權謀、男女主角成長的元素，層次感極為豐富，也讓《長風渡》開播後大獲好評，直接衝破28億播放量，登上冠軍寶座可說是實至名歸。

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