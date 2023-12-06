39歲男星疑「狠飛元配」娶小13歲千金做駙馬　新歡顯赫身世曝光

39歲男星唐禹哲上個月錄製綜藝節目時，無預警向小13歲模特女友蘇小軒求婚，對方也點頭答應，沒想到近日卻有媒體爆料，唐禹哲其實已有了元配和11歲大的私生子。



根據《鏡周刊》報導，疑似唐禹哲前女友的閨密在臉書上爆料：「最近有個藝人當眾求婚了，但其實對方是有元配跟11歲大的孩子。我朋友很內向，也不太會說話！一個很安靜的人，礙於不想讓孩子曝光，能做的很有限。」

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接著，該位發文者透露：「當被欺負時如果有個人對我說聲加油，或者有人可以大聲說句『可以不要欺負她嗎？』即使沒有改變整件事的結果，心裡是不是會滑過一絲溫暖。」

報導指出，唐禹哲的前女友在閨密眼中，從來就不是前任而是「元配」，正也因這位「元配」個性偏內向又安靜，多年來都沒有發聲，看到唐禹哲在節目上求婚成功千金女友，才得知自己被迫成為「前女友」。

然而，上個月5日唐禹哲錄製節目《披荊斬棘》時，被其他選手拱上台求婚，突拋震撼喜訊，女方的身分也遭起底，26歲蘇小軒是和泰興業董事千金，在美國出生、台灣長大，曾憑藉《料理高校生》展露頭角，正式以演員身份出道。

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