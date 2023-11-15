愷樂傳離婚！消失3年低調返台　知情者揭內幕：她獨自一人很可憐

40歲女星愷樂2020年捲入羅志祥與周揚青的感情風波後，消失演藝圈神隱至今，而2021年有消息傳出，她遠嫁上海當醫師娘，但近日又被媒體爆料，她現在已離婚悄回到台灣，且有意復出演藝圈。



愷樂3年前被周揚青毀滅式爆料，指稱她介入與羅志祥感情，還有長期不正當男女關係，重創形象，而愷樂在IG公開道歉後，便低調神隱消失演藝圈，2021年時傳出她已嫁給醫師男友，於上海秘婚升格人妻、當醫師娘。據傳，他們倆是在飯局中認識，是愷樂閨密「小蜜桃」朱安禹撮合他們。

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過了3年，根據《鏡週刊》報導，遠嫁上海的愷樂已經和醫師老公離婚，悄回到台灣居住，有意復出演藝圈。至於婚變原因，報導中提到，知情人士沒說，只稱愷樂獨自一人很可憐，非常擔心她的未來。

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