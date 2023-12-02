吳奇隆劉詩詩疑婚變　陸網瘋傳已在分割財產：破裂得不可調和

劉詩詩與吳奇隆結婚8年、育有一子「步步」，期間屢傳婚變，近日又有傳言稱兩人婚姻破裂「2025年上半年隨時官宣」，馬上登上微博熱搜第一，有網友加碼爆料：「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂得不可調和。」



劉詩詩在《一念關山》中飾演女殺手風靡一票觀眾，不過除了心戲外，劉詩詩與吳奇隆的婚姻狀況也再度被熱烈討論。而加上日前「小虎隊」兩位成員皆捲入負面傳聞，蘇有朋遭爆金融詐騙糾紛，陳志朋則在大陸被指控偷稅、漏稅，也讓網友PO文笑說：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續。」

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而該篇貼文先是掀起熱議，接著留言區又有人稱「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂得不可調和」。不僅如此，劉詩詩與吳奇隆在10年前的舊聞，更於2日再度在陸網瘋傳，貼文文章稱「曝吳奇隆照付前妻贍養費，貸款買車送劉詩詩」，也是意味深遠。

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但其實，兩人傳婚變的消息已不是首次，劉詩詩與吳奇隆在2015年領證結婚後，2022年慶生時手上沒戴婚戒，讓婚變傳聞再起。而港媒曾報導，夫妻倆因小孩教育問題冷戰3年，當時劉詩詩與吳奇隆曾聯手發聲明駁斥傳聞。而日前劉詩詩拍攝新劇時，老公也被捕捉到於橫店陪伴愛相隨，如今新劇開播後，兩人的婚姻現況也再度掀起討論。

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