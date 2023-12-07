劉詩詩吳奇隆結婚8年疑婚變　新劇《一念關山》亦因一關鍵陷爭議

劉詩詩最近播出的古裝電視劇《一念關山》大獲好評，被譽為是古裝第一美女，但戲紅是非也跟著來，除了爆出和吳奇隆鬧婚變外，也有網友質疑她在新戲中大量使用替身，對此劉詩詩回應了。



劉詩詩4號回應大量使用替身的質疑，表示因很久沒拍過打戲，進組前期練習了很久，拍攝時打開心了也會主動提出多打幾場，對替身的鏡頭爭議，她表示自己也有拍攝同款鏡頭，只是剪輯時卻被替換成替身的，十分無奈。

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不少網友力撐，「有替身是很正常的，有一些高難度動作，只有專業替身才能做的完美」、「一般演員打得再好也不如那些專業的武術替身老師啊」。而至於過去8年來屢傳婚變，近日又有傳言稱2人即將離婚，且正在分割財產，預計會在2025上半年之前隨時官宣，吳奇隆罕見吐露心聲，表示近年減少戲劇活動，其實是想專心於家庭、好好照顧孩子，讓粉絲放心不少。

吳奇隆在綜藝節目《舌尖上的鄉村》中提到，「我覺得其實你在外面跑，時間久了、經歷多了，自然就會慢慢知道誰會是重要的，誰是最後可以留在你身邊的，誰是一直默默在關心著你、愛著你，但是你可能是一直忽略的，其實我這幾年會刻意地把表演工作減少，花時間陪小朋友，花時間回家裡，適當地慢慢地做一些調整，如果你早一點有這樣的認知，你就可以多很多溫暖、溫馨的、快樂的這種家庭生活。」話語中流露出家庭對他而言才是最重要的，再次打破婚變傳言。

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