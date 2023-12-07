唐禹哲疑撇正宮娶小富婆「仲有11歲私生子」孩子的媽疑是這位女星

唐禹哲才和小13歲「白富美」蘇小軒求婚成功，被爆出11年前早已當爸，上節目承認此事，透露和前任因「性格不合適」而分開，沒想到11年前和茵芙花邊新聞一連被找出，傳出孩子的媽是她，茵芙經紀人嚴正否認此事，她不是孩子的媽。



茵芙2013年和唐禹哲拍攝偶像劇《美味的想念》，當時兩人才剛認識，馬上就要拍吻戲，傳出感情升溫一事，媒體當時直擊兩人一起用餐，之後一起去健身房，才因此傳出緋聞，不過下戲就沒下文。

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茵芙在2017年閃嫁台中輪胎業小開，婚姻維持2年離婚收場，當時她表示，「我原本覺得婚姻基本上是走一輩子的，但沒有取得共識只好分道揚鑣。」她之後轉往事業打拼，拍了不少八點檔，現演出台視《追分成功》，2023年認愛小2歲男星楚翔，大方曬照放閃，現在生活十分甜蜜幸福。

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