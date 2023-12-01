31歲日本女星井川瑠音驚傳死訊 經紀公司證實噩耗：因病逝世
撰文：中天新聞網
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日本女星井川瑠音1日由經紀公司出面證實已於11月18日清晨因病逝世，享年31歲。11月9日她才更新X向粉絲問候表示正在休養中，未料9天後竟與世長辭。
井川瑠音出生於1992年8月1日，生前曾演出《C2機関 鎮守府New Year Special Live!2022（C2機關 鎮守府New Year Special Live!2022）》、《水曜日Downtown（星期三Downtown）》等作品，噩耗傳出後讓不少粉絲相當震驚。
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經紀公司聲明則表示，「我們公司所屬的井川瑠音，由於身體狀況不佳調養後仍於2023年11月18日凌晨長眠，特此報告。非常感謝您生前的照顧。」透露後事僅由親近家屬參與。
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