31歲日本女星井川瑠音驚傳死訊　經紀公司證實噩耗：因病逝世

撰文：中天新聞網
出版：更新：

日本女星井川瑠音1日由經紀公司出面證實已於11月18日清晨因病逝世，享年31歲。11月9日她才更新X向粉絲問候表示正在休養中，未料9天後竟與世長辭。

井川瑠音出生於1992年8月1日，生前曾演出《C2機関 鎮守府New Year Special Live!2022（C2機關 鎮守府New Year Special Live!2022）》、《水曜日Downtown（星期三Downtown）》等作品，噩耗傳出後讓不少粉絲相當震驚。

【圖輯】點圖放大看更多31歲日本女星井川瑠音生前照👇👇👇

+23

經紀公司聲明則表示，「我們公司所屬的井川瑠音，由於身體狀況不佳調養後仍於2023年11月18日凌晨長眠，特此報告。非常感謝您生前的照顧。」透露後事僅由親近家屬參與。

經紀公司出面證實死訊。（事務所ENA ENTERTAINMENT）
高以翔爸爸離世「父子死忌只差一天」惹網民鼻酸：去找Godfrey了…棒棒堂阿本患腦瘤「非死即殘」不做任何治療：反而有重生的感覺Taylor Swift巴西演唱會「高溫＋嚴禁帶水」導致粉絲猝死　IG致哀台性感女星美國自駕遊跣胎險墮崖　死過翻生IG還原恐怖過程上原多香子曾偷食逼死前夫　如今再婚又出軌遭家暴　攜子投靠奸夫

延伸閱讀：

貧富差距再擴大創5年新高　薪資中位數第一名是新竹市

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

美女
日本藝人動向
中天新聞網