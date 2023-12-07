前黑澀會美眉Apple結婚「雙喜臨門」Facebook曬婚紗相幸福滿瀉
撰文：DailyView網路溫度計
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女星Apple（黃暐婷）今（7）日下午1點左右在Facebook宣布自己成為人妻、人母好消息，她開心表示：「從我變成我們再變成我們家，謝謝我們愛著彼此～走向下個階段！以後我也是人妻也是媽媽了！好神奇！」
Apple為綜藝節目《我愛黑澀會》的班底成員，雖然比妹妹瑤瑤（黃喬歆）晚加入節目，仍順利成為第一批正式出道的美眉，開啟演藝之路。Apple在2020年2月公開承認與牙科醫生趙國翔交往，兩人愛情長跑超過3年，今日她在Facebook分享自己升格人妻、人母「雙喜臨門」的好消息，迎來粉絲熱烈祝福。
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消息曝光後，網友紛紛獻上祝福，「大大恭喜Apple」、「恭喜恭喜，要幸福喔」、「恭喜Apple跟國翔」、「恭喜，好事成雙」、「恭喜，升格人妻與母親」。
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