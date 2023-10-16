薔薔性感現身走鐘獎嬲到爆：當我很閒？揭典禮內幕收道歉信秒下火
撰文：聯合新聞網
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薔薔（林嘉凌）日前受邀到高雄出席走鐘獎，受訪時提到她一開始只能觀禮不能走紅毯，忍不住當場爆氣，她昨日出席私密處保養活動被問及此事，還當場公開和主辦單位的私信，她說當她得知沒得走紅毯，立刻告訴主辦單位她不去了：「當我很閒？我沒這麼缺，叫我觀禮是什麼意思」，後來主辦單位趕緊致歉，力邀她走紅毯，她眼見對方態度放軟，也豪爽答應出席。
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薔薔當日為了走鐘獎，準備了兩套禮服，交通住宿加妝髮花了6萬台幣左右，她不心疼花掉的錢，認為只要能美美走紅毯就值得，其實她一開始受邀擔任初選評審，花了不少時間看影片，後來卻被告知評審只能觀禮，讓她難以接受：「我不去了，我們是有骨氣的，不是沒入圍還要蹭，我沒這麼缺！叫我觀禮什麼意思，他們馬上來信跟我們說『不好意思、不好意思，我們還希望妳來，給妳一個走紅毯的機會，願意當頒獎人嗎？』既然開口，我們就去。」
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她為了證明所言不假，當場秀出手機裡主辦單位的道歉信：「我也沒那麼難搞，既然人家有來邀我了，那我就去。」問她明年還會參加走鐘獎嗎？她說如果有入圍還是會去，對走鐘獎還是很捧場。
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