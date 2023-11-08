Joeman認吸食大麻　薔薔4年前教一招避觸法　網民：很贊成她說的

剛突破10億點閱大關的台灣知名網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）在事業如日中天的時候爆出了呼麻案，雖然目前無保請回，但Joeman坦承犯行，稍早也向粉絲和媽媽致歉，他強調自己會悔改「不會再犯」。而呼麻事件吵得沸沸揚揚，其實先前女星前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）過去也曾被指控吸毒，她最後靠著驗尿才重獲清白，她更為此特別拍攝影片，強調自己沒有任何毒品的前科，且擁有良民證，除了表達強力反毒的立場之外，更狂言「我要吸我就跑到國外去吸，我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的」，一番話讓不少人又忍不住朝聖一次，還有網友直呼現在再看「根本神片」。



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其實薔薔2019年曾被捲入一場毒趴案，當時檢警在台北大直一處豪宅查獲12人，薔薔也在現場，後續薔薔也驗尿獲得清白。她事後拍攝影片提到這件事時，她強調自己尿檢陰性，什麼毒品反應都沒有，而且驗了三次都是陰性，她也沒有任何毒品前科，甚至擁有良民證。

她自詡「反毒大使」更稱，每次在台灣看到人家吸毒的時候，一聽到他們有在吸毒，「我直接開車開去第一個阻止人家吸毒」，結果這次卻被警察抓走，還關籠子一天。她直言，都會勸身邊人不要在台灣吸毒，甚至不惜砸了朋友的古董盤子來阻止對方吸毒。

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不過薔薔向來狂放敢言，話鋒一轉她也提到，在台灣自己是絕對不碰毒品的，「大家都知道我的為人嘛，我要吸我就跑到國外去吸，我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的」。薔薔稱，在國外就吸光光，回來也沒有辦法查到東西，但還是不滿吸食者不聽勸還自投羅網，她強調，「不要再犯法的地方做非法的事情」大家都是奉公守法的好公民。

而Joeman呼麻事件發生後，不少人也再度到薔薔影片底下回應「過去很反感毒品，現在很贊成薔薔說的，要吸就去合法的地方吸，不要害了別人也害了自己」、「看完Joeman道歉，趕快回來複習，謝謝反毒大使」、「再回頭來看這段，根本神片」、「薔薔在講他們都沒在聽！」

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