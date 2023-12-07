五月天疑假唱｜音樂人曬證據「明撐暗踩」阿信冇咪嘴：都一直走音

「五月天」遭大陸音樂微博博主質疑假唱，他們所屬相信音樂發聲明駁斥，6日是主唱阿信的48歲生日，他也在社群正面回應：「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」另外音樂人朱約信（朱頭皮）也力挺阿信，更表示：「怎麼會有假唱問題？」



面對連日風波，阿信在Facebook抒發心情，「人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。」

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他也以〈我心中尚未崩壞的地方〉為例，每次唱得跪足捶地且嘶吼，「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式」，更表示自己雖然不是完美天籟，「但我有信心直擊感動你心。」發文獲得大批粉絲按讚力挺。

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朱約信昨（7）日也連發2篇文力挺阿信「真唱」，「怎麼會有假唱問題？阿信每次唱都一直走音。怎麼會有假唱問題？」隨後還轉發阿信在2008年桃園跨年演唱〈你不是真正的快樂〉破音的影片，但阿信唱得相當投入，並不受影響，也讓朱約信說：「哪裡有假唱，都真唱呀。」

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