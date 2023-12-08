謝金燕16歲舊相曝光　披頭髮散卻滲迷人氣質　外貌純天然原來咁靚

謝金燕參加節目《歡樂週末派》「美腿小姐」選拔，脫穎而出奪冠踏入演藝圈，出道33年唱紅許多歌曲，曾兩度獲得金曲獎最佳台語女歌手，具有個人風格的曲風加上十足的舞台魅力，獲封「電音天后」，近日有網友曝光她16歲嫩照，意外掀起討論。



謝金燕擁有一雙逆天長腿、凍齡臉蛋，儘管已經48歲依舊保養的非常好，日前受邀擔任亞錦賽賽前表演嘉賓，成為第一個首登台北大巨蛋演出的歌手，當日她穿著短版黑色上衣露出小蠻腰，下半身搭配黑色牛仔超短裙，姣好身材令不少人羨慕，日前一名網友翻出她16歲青澀照片做對比，只見她將黑色長捲髮披散而下，幾乎沒有畫什麼妝，面對鏡頭露出淺笑，相當有氣質。

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照片曝光後，立即獲得關注與討論，網友紛紛大讚「雖然已經不像謝金燕本人了，但很好看，以為是哪個韓團成員」、「我看採訪她超努力維持身材，超級自律，很令人敬佩」、「不一樣的美，但是都好美」、「也太漂亮了吧！而且好有氣質哦~這就是戀愛的感覺嗎」、「直到現在依然這麼漂亮真是厲害啊！每次都被電到。」另外，還有親眼看過謝金燕的網友表示「最近才近距離看過她（一公尺內）本人真的很漂亮很緊緻，而且不會有很明顯塑的那種感覺，講話柔柔的，表演卻是大姊姊感，真的超級有魅力！」

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