劉詩詩有望重奪「古裝第一美女」封號！盤點七位35+最有仙氣演員

唐嫣39歲接演古偶仙俠陸劇《念無雙》評價非常兩極，雖然以她的年紀且又是生過小孩的情況來說，容貌體態已經是神仙等級，但是，就現在新生代小花已經可以獨自扛起一部仙俠劇來說，是否有必要是她主演的聲浪層出不窮，話雖如此，就經驗來看，有多位35歲以上演出仙俠劇仍受盛讚的例子，且35＋已經在演技上有過磨練更能詮釋出角色不同時期的狀態。



以下為你盤點35歲以上還是很仙的仙俠劇演員：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、劉詩詩

古典美人劉詩詩近年的古裝劇產出較少，她主演的《一念關山》也尚未播出，讓觀眾真的是等女神等到望穿秋水。她的新劇《狐妖小紅娘竹業篇》的劇照公布時，全網戀愛了，不需要太多特效就仙氣逼人，裝態完全不輸《仙劍奇俠傳三》龍葵時期，相信等劇播出時，她拿回古裝第一美女的地位也只是時間問題而已。

二、唐嫣

唐嫣無疑也是一位古裝美女，但是她離「仙」確實還有一段距離。就《念無雙》目前釋出的劇照來看，氣質、顏值是有的，只是「仙」字本就難求，待劇播出之時就可以知道觀眾的論戰哪一派更貼切了。

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三、楊冪

身為仙俠劇專業戶的楊冪，以《三生三世十里桃花》白淺一角讓大家知道什麼叫仙女本仙，這次在新劇《狐妖小紅娘月紅篇》中雖然演的是狐妖，但冪姊的造型和氣場依然仙氣逼人，如果該劇裡有仙界，各路仙女的顏值在她面前都要讓讓了吧！

四、霍建華

霍建華一直都是出了名的古裝俊美男演員，演出《仙劍奇俠傳三》之後，萬眾期盼他能在演一部仙俠劇，所以當初《花千骨》由他主演白子畫時，一片看好，他也不負眾望，把白子畫演出了「此仙只應天上有」之感，至今仍是難以被超越的角色。

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五、高偉光

高偉光在《三生三世十里桃花》裡飾演的東華帝君，真的是美到令人窒息，就算和劇裡的CP迪麗熱巴差了9歲，完全不影響兩人的CP感，還因為兩人實在太火了，直接出一部外傳《三生三世枕上書》，網評：「東華帝君必須是他」！

六、趙又廷

《三生三世十里桃花》捧紅一眾仙人，但是，趙又廷在劇裡「夜華」和「墨淵」的造型評價也偏負面，黑袍披著黑長髮確實比較難讓人直接聯想到仙氣，好在他的演技好到讓觀眾忽略了開播前的罵聲，「太子夜華」至今也仍是他的代表角色。

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七、張震

比較常接電影的張震接演電視劇本身就夠讓人驚喜，而且演的還是仙俠劇《宸汐緣》，雖然該劇評價很好，但是他的造型始終與仙氣畫不上等號，只能說他演古裝劇還可以，但是仙俠的部分還是讓別人來吧！

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