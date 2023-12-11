徐若瑄被塔羅牌專家講中離婚「未能白頭偕老」還有這位一線女星？

徐若瑄和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰驚傳已經於上個月簽字離婚，長達9年的婚姻走到終點，而2年前王力宏爆出婚外情，徐若瑄也遭到波及，當時塔羅牌老師艾菲爾在節目上分析徐若瑄事業不受影響，但婚姻可能撐不過3年，如今竟一語成讖，現在有網友挖出他除了預言徐若瑄離婚，也不看好大S和具俊曄。



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大S和具俊曄舊情復燃的愛情故事感動無數網友，艾菲爾去年上節目《新聞挖挖哇》分析大S和具俊曄未來的感情走向，他認為大S閃婚是受到流年影響，一旦流年結束，她就會發覺索然無味，質疑自己當時為何要這麼衝動，主持人鄭弘儀好奇兩人是否會白頭偕老？艾菲爾認為機率不大：「不容易，最長大概3年。」等到流年的影響結束以後，大S就會產生不如回歸到個人的想法，不過一切仍有待時間來觀察。

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